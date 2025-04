Vatersdorf (ABZ). – Hohe Wirtschaftlichkeit trifft klimaneutrales Bauen: Leipfinger-Bader hat seine bereits seit 2022 hergestellten Ziegel-Wandelemente für das serielle Bauen weiter optimiert. So sind sie jetzt werkseitig auch bereits vollständig verputzt und inklusive Fenster erhältlich.

Leipfinger-Bader liefert die Ziegel-Fertigteile jetzt auch bereits fertig verputzt zur Baustelle. Dies beschleunigt die Fertigstellung des Rohbaus und reduziert Baufeuchtigkeit. Foto: Leipfinger-Bader

Der Vorfertigungsgrad der Innen- und Außenwände wird damit im Sinne des wirtschaftlichen und schnellen Bauens weiter erhöht.



Auch die Feuchtigkeit auf der Baustelle reduziert sich. Dabei wird auch Klimafreundlichkeit beachtet, denn die jeweils verwendeten Planziegel können individuell gewählt werden – bis hin zur Erfüllung des EH40-Standards QNG.

Die Wohnungsnot in Deutschland verschärft sich weiter – und betrifft alle Altersklassen. Mit dem Beginn des Wintersemesters beispielsweise klagten viele Universitätsstädte erneut über fehlende Wohnheimplätze und einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Laut einer aktuellen Studie reicht die Bafög-Wohnhilfe mittlerweile nur noch in zwei deutschen Städten für die Miete.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes fordert die Bundesregierung in diesem Kontext auf, bei ihrer Förderpolitik von den ambitionierten Energieeffizienzstandards Abstand zu nehmen und vereinfachte Anforderungen zu definieren, damit Bauen wieder bezahlbar wird.

Eine im Zusammenhang mit Kostendruck und Fachkräftemangel besonders wirtschaftliche und gleichzeitig energieeffiziente Lösung sind vorgefertigte Ziegel-Wandelemente von Leipfinger-Bader. Das Unternehmen vertreibt diese bereits seit 2022 – und hat den Vorfertigungsgrad jetzt nochmals erhöht. So bietet das Unternehmen die massiven Fertigteilwände nun sowohl beidseitig verputzt als auch mit integrierten Fenstern an. Die 17,5 bis 49 cm starken Elemente mit einer maximalen Höhe von 2,75 m und einer maximalen Länge von 7 m werden unter idealen Bedingungen im Werk jetzt nicht nur mit mineralischem Mörtel aufgemauert, sondern dort auch direkt verputzt.



Durch die Vorproduktion der Ziegel-Fertigteile im Werk entfällt der Zuschnitt auf der Baustelle. Die Mengen lassen sich so bereits im Vorfeld exakt bestimmen, sodass auch beim Transport CO2-Einsparungen möglich sind. Foto: Leipfinger-Bader

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Montage- und Bauzeiten auf der Baustelle verkürzen sich weiter – mit Auswirkungen auf die wirtschaftliche Komponente.

Denn gerade der Verputzungsprozess auf der Baustelle ist ein oftmals langwieriges Unterfangen. Leipfinger-Bader kann diesen durch die werkseitige Vorfertigung optimieren und beschleunigen. Weil der Putz im Werk auch bereits kontrolliert trocknen kann, reduziert sich überdies der Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude.

Auch die Systemsicherheit für alle am Bau Beteiligten trägt dabei zur Gesamtwirtschaftlichkeit und zuverlässigen Preiskalkulation bei. Denn die Elemente ermöglichen eine exakte Terminkoordination und vorausschauende Personalplanung.

Weil der Zuschnitt auf der Baustelle gänzlich entfällt, lassen sich benötigte Mengen im Vorfeld exakt bestimmen. Dies wiederum reduziert Transportwege und ermöglicht eine CO2-Einsparung. Die geschosshohen Elemente für Außen- und Innenwände sind auf Wunsch auch mit integrierten Rollladenkästen sowie Lüftungssystem oder als Komplettlösung mit Installationsvorbereitungen erhältlich. All dies geht dabei nicht zu Lasten der Klimafreundlichkeit: Denn die verfüllten oder unverfüllten Planziegel als Basis der Wandelemente können je nach Ausführung auch höchste Energiestandards wie das klimafreundliche Wohngebäude EH40 QNG erreichen.

Leipfinger-Bader ist nach eigenen Angaben Marktführer für energieeffiziente und nachhaltige Systemlösungen am Bau und bietet Architekten, Planern und Investoren umfassende Beratungsleistungen. Das Unternehmen setze als Innovationstreiber konsequent auf Forschung, Entwicklung und Prozessoptimierung. Zum High-End-Produktspektrum für Neubau und Sanierung zählen – neben massiven Mauerziegeln mit integriertem Schall- und Wärmeschutz – auch Recyclingprodukte, wie zum Beispiel der aus recycelten Ziegelresten bestehende Kaltziegel.

Hinzu kommen Ziegelmodule und Ziegel-, Lehmziegel- und Stampflehm-Fertigteile für das serielle Bauen – außerdem Lehm-Holz-Massivdecken als Alternative zu Stahlbetondecken, intelligente Lüftungssysteme, Lösungen für die Dachbegrünung und vorgehängte hinterlüftete Tonality-Keramikfassaden inklusive abgestimmter Unterkonstruktion.