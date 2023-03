Kopenhagen/Dänemark (ABZ). –Paschal-Danmark A/S beliefert das innerstädtische Großbauprojekt in der dänischen Hauptstadt seit 2020. Je nach Werkplanung und Baufortschritt werden die benötigten Paschal-Systeme bereitgestellt. Bisher kamen zum Einsatz: das Wandschalungssystem LOGO.3, Richtstreben, Abstützungen, Deckenstützen und Traggerüsttürme in Kombination mit H20-Trägern.