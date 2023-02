Kubota investiert in das französische Unternehmen Chouette, einen Lösungsanbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) im Weinbau. Foto: Kubota

Das Geschäftsumfeld Lebensmittelversorgung, Wasser und Umwelt, in dem Kubota agiert, befindet sich im Umbruch. Das Engagement bei Chouette ist den Verantwortlichen zufolge ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und den strategischen Umbau des Konzerns vom Produkthersteller zum Komplettlösungsanbieter.

Mit der Investition in Chouette verfolgt Kubota seine Innovationsstrategie, neue Geschäftschancen, Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Sonderkulturen zu erschließen. Angesichts von Arbeitskräftemangel und verschärften Umweltschutzanforderungen waren die Winzer in den vergangenen Jahren mit denselben globalen Herausforderungen konfrontiert wie alle anderen Bereiche der Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund intensiviert die Kubota-Gruppe ihre Geschäftsaktivitäten und erweitert das Angebot an integrierten und kollaborativen Lösungen, innovativer Technologie und einzigartigem Kundennutzen in allen Geschäftssparten.

"Mit der Investition in Chouette geht Kubota einen weiteren wichtigen Schritt für die zügige digitale Transformation und die autonome Bewirtschaftung im Weinbau. Durch das differenzierte Monitoring der Gesundheit und Vitalität der Rebstöcke optimiert und automatisiert die Plattform von Chouette die Entscheidungsprozesse der Winzer", erklärt Peter van der Vlugt, General Manager des Kubota Innovation Center Europe.

"Damit schließe sich der Kreis zur Steuerung unserer Maschinen über Ausbringungskarten und zur Erfassung neuer Daten mit unseren On-Board-Sensoren", erklärte der Manager.