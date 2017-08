Mut und Vertrauen zahlen sich aus

Künzelsau (ABZ). – Genau ein Jahr ist es her, seit die Albert Berner Deutschland GmbH in der Stadt Künzelsau einen Profi Point eröffnet hat. Das Besondere daran: Die Verkaufsniederlassung des B2B-Spezialisten wird von Auszubildenden gema- nagt. Beim Blick auf die bisherige Bilanz wird schnell deutlich, dass sich das Vertrauen der Geschäftsführung bezahlt macht. Denn die jungen Unternehmer schreiben mit ihrem Projekt eine wahre Erfolgsstory.



In den Profi Points von Berner finden Gewerbetreibende aus dem Bau- und Kfz-Handwerk eine zentrale Einkaufsmöglichkeit für Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien. Die Entscheidung, die Filiale in der Würzburger Straße 10 in Künzelsau komplett in die Hände der eigenen Auszubildenden zu legen, wurde bewusst getroffen. „Wir wollen alle unsere Mitarbeiter – unabhängig vom Karrierelevel – sowohl in ihrer beruflichen als auch persönlichen Entwicklung bestmöglich fördern“, sagt Jochen Kuhn, Geschäftsführer Berner Deutschland. „Jeder Einzelne kann, ja soll sogar, Verantwortung übernehmen. Es freut mich sehr, dass der Mut, den wir bei diesem Projekt bewiesen haben, belohnt wird: Unsere Auszubildenden bestätigen das in sie gesetzte Vertrauen Monat für Monat durch Fleiß, kreative Verkaufsideen und Top-Ergebnisse.“



Das Profi Point-Team in Künzelsau besteht aktuell aus 30 Auszubildenden aus den kaufmännischen und logistischen Fachbereichen. Die jungen Männer und Frauen er- halten im Rahmen des innovativen Projekts die große Chance, ihre theoretischen Kenntnisse direkt in die Praxis umzusetzen. So gewinnen sie nicht nur wertvolle Einblicke in unterschiedliche Themen- und Aufgabenfelder wie Vertrieb oder Marketing, sondern lernen auch den Kontakt mit Kunden hautnah kennen. Die Firma Berner bereitet die Auszubildenden zudem durch Verkaufstrainings und Produktschulungen gezielt auf ihre weitere berufliche Zukunft im Unternehmen vor.



Enge Abstimmung ist unverzichtbar



Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und kommunikative Stärken wie gutes Sprach- und Ausdrucksvermögen sind nur einige der sogenannten Soft Skills, die durch die Arbeit im Profi Point gefördert werden. Hinzu kommt die Erfahrung, dass Teamwork und enge Abstimmung in der Arbeitswelt unverzichtbar sind – die Geschäftstalente müssen untereinander nämlich z. B. auch eigenständig ihre Dienstzeiten in der Verkaufsniederlassung festlegen. „Das Projekt ist wirklich toll! Ich würde jederzeit wieder mitmachen“, sagt Juliane Stier, die seit 2014 bei Berner ist und dort ihre Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel absolviert hat. „Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und die tägliche Arbeit im Shop, von der Verkaufsberatung bis hin zu den Preisverhandlungen mit dem Kunden, machen die Mitarbeit im Profi Point zu et- was ganz Besonderem für jeden Auszubildenden.“



Von Beginn an wurde die neue Verkaufsniederlassung von regionalen Handwerksexperten sehr gut angenommen. So erreichte der Künzelsauer Profi Point bereits im November 2016 erstmalig die Gewinnzone. In den folgenden Monaten setzte sich der positive Trend kontinuierlich fort. Pünktlich zum Einjährigen konnten die Auszubildenden zuletzt im Mai und Juni 2017 ihre bisherigen Rekordumsätze im fünfstelligen Bereich verbuchen.







Großen Anklang finden auch die von den Auszubildenden organisierten Schulungen und Events im Profi Point. Das Schulungsspektrum reicht hier von Fahrzeugaufbereitung über Brandschutz bis hin zur Dübel-Technik. Neben klas- sischen Angeboten und Aktionen werden Kunden immer wieder mit neuen Ideen überrascht. So dürfen sich die Shop-Besucher im Winter beispielsweise auf das Weihnachtskundenfest oder das Handwerkerfrühstück „To go“ freuen, bei angenehm-warmen Temperaturen im Sommer lockt oftmals kühles Eis.



Gemeinsam mit rund 100 Kunden und vielen Kollegen aus dem Innen- und Außendienst haben die Auszubildenden von Berner den ersten Geburtstag „ihrer“ Filiale jetzt gefeiert. Bei kühlen Getränken und leckeren Grillspezialitäten verbrachte die gesellige Runde mehrere schöne Stunden auf dem Hof der Verkaufsniederlassung in Künzelsau. Dabei ließen es sich die stolzen Nachwuchsmana- ger natürlich nicht nehmen, den anwesenden Gästen von einem anderen Erfolg zu berichten: Die Albert Berner Deutschland GmbH wurde jüngst für das innovative Ausbildungskonzept von der TÜV Süd Akademie als Exzellenzunternehmen ausgezeichnet.



Die Albert Berner Deutschland GmbH, mit Sitz im baden-württembergischen Künzelsau, gehört als deutsche Toch- tergesellschaft zum international aufgestellten Berner Konzern. Die Sparten Berner, Caramba und BTI sind die Säulen der Berner Group. Berner zählt heute zu den führenden Multikanalvertriebs- unternehmen von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen, Zubehör und Services für Profianwender in der Bau- und Kfz-Branche sowie in der Industrie. Europaweit sorgen rund 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 4500 im Außendienst, für einen perfekten Rundum-Service. Berner steht für professionelle und persönliche Beratung, durchdachte Servicekonzepte und Dienstleistungen sowie ein qualitativ hochwertiges und umfassendes Produktsortiment aus 75000 Produkten. So verbindet Berner die persönliche Beratung vor Ort mit den Vorzügen digitaler Vertriebskanäle. Vor allem aber die hohe Begeisterung für das Handwerk ist das, was Berner europaweit auszeichnet.