Schon seit über 30 Jahren setzt Inotherm mit führenden Innovationen ständig neue Maßstäbe in der Türenindustrie.

Das slowenische Unternehmen hat sich aus einem kleinen Familienbetrieb zu dem größten Hersteller von Aluminium-Eingangstüren in Europa entwickelt und beschäftigt mittlerweile rund 340 Mitarbeiter.

Auf einer modernen Produktionsfläche von 37.000 m² werden jährlich mehr als 42.000 Türen hergestellt, die von über 1.000 Geschäftspartnern in 15 verschiedenen europäischen Märkten vertrieben werden. Über 90 % der Türen werden nach Deutschland ausgeliefert.

Erster Vorteil: Materialwahl

Aluminium-Eingangstüren haben sich in den letzten Jahren aus gutem Grund als eine immer beliebtere Wahl für Familien- und Reihenhäuser sowie Geschäftsobjekte etabliert. Aluminium ist nämlich leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen. Darüber hinaus handelt es sich um einen Werkstoff mit langer Lebensdauer, der sich sehr präzise formen lässt. Das ermöglicht die Produktion energieeffizienter Bauteile mit hoher Dichtheit, Schall- und Wärmedämmung.

Natürlich müssen bei modernen Baustoffen auch Umweltaspekte berücksichtigt werden, und auch in diesem Bereich schlägt Aluminium sehr gut ab. Es wird aus dem Mineral Bauxit gewonnen, von dem die Erde über nahezu unerschöpfliche Mengen verfügt. Zusätzlich stammt weltweit mehr als 60 % der Energie zur Aluminiumherstellung aus umweltfreundlicher und erneuerbarer Wasserkraft.

Foto: Inotherm

Alt-Aluminium wird recycelt, behält jedoch seine ursprünglichen Qualitätseigenschaften. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass beim Einschmelzen von Alt-Aluminium nur 5 % der ursprünglich benötigten Energie erforderlich sind. Bereits heute bestehen etwa 35 % des Aluminiumverbrauchs in Deutschland aus recyceltem Aluminium, und der Anteil wächst stetig.

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten

Das Türangebot von Inotherm umfasst mehr als 400 Modelle in verschiedenen Stilen – von rustikal bis elegant-minimalistisch. Jedes dieser Modelle kann vollständig an die Wünsche des Kunden angepasst werden. Dank des umfangreichen Angebots an Optionen und zusätzlicher Ausstattung kann der Kunde eine absolut einzigartige Eingangstür gestalten. Nicht nur Maße, Öffnungsrichtung und Konstruktion (mit oder ohne Seitenteilen bzw. Oberlichtern) können beliebig angepasst werden, sondern auch Verglasung, Farbe, Griffe und Garnituren, Sicherheitselemente und Zubehör wie Türklopfer oder Hausnummernschilder.

Der Kunde kann die Tür mithilfe eines Online-Konfigurators personalisieren, der sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone genutzt werden kann. Der Prozess ist schnell und einfach: Nach der Wahl des gewünschten Modells lassen sich die Details mit nur wenigen Klicks anpassen, wonach der Kunde sofort eine Anfrage für die personalisierte Haustür stellen kann.

Eine technisch ausgereifte Basis

Das Unternehmen ist international für Eigenentwicklungen und innovative Lösungen bekannt, mit denen es sowohl technologische als auch Design Trends setzt. Das Herz einer Inotherm Haustür ist die patentierte massive Konstruktion mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen und einer Stärke von 94 mm, die außergewöhnliche Stabilität, Sicherheit sowie Wärme- und Schalldämmung gewährleistet – auch unter extremen Wetterbedingungen.

Die erstklassige Serienausstattung der Tür umfasst drei umlaufende Dichtungen mit vulkanisierten Eckausführungen und spezieller U-Wert Sperre im Falzbereich. Dazu kommen auch 3 Verstellbare 3-teilige Rollentürbänder, 5-Punkt-Verriegelung mit Rundbolzen und Hacken (optional sind zertifizierte Sicherheitspakete RC 2 und RC 3 verfügbar), Sicherheitsrosette oder Sicherheitsgarnitur aus Edelstahl sowie eine Thermisch getrennte Bodenschwelle und Bodentstatikprofil. Dieser gewährleistet eine absolut formstabile Konstruktion, die besonders wichtig für den Transport sowie eine schnelle und genaue Montage ist.

Die äußere Aluminiumplatte ist mit 3 mm überdurchschnittlich stark, während die innere Deckschicht dank der 2 mm Stärke zum geringeren Gewicht des Türflügels beiträgt, ohne Kompromisse bei Stabilität und Dämmung einzugehen.

Gesamtlösungen für einen perfekten Eingang

Inotherm möchte jedem Kunden nicht nur eine erstklassige Haustür, sondern eine Gesamtlösung für einen hochwertigen, stilvollen und praktischen Eingangsbereich bieten. Das Angebot an Zubehör umfasst beispielsweise Ambientebeleuchtung, Seitenteile mit Fenstern und sogar integrierte Glasvordächer. Diese werden direkt in den Türrahmen montiert, wodurch zusätzliche bauliche Eingriffe entfallen.

Das größte technologische Highlight von Inotherm ist jedoch zweifellos das intelligente Türöffnungssystem INOSMART, das zu den fortschrittlichsten Lösungen für schlüssellose Entriegelung auf dem Markt zählt.

Das System ist mit einem motorisierten Schloss ausgestattet, das die Tür beim Schließen automatisch an fünf Stellen verriegelt. Das Öffnen ist auf drei verschiedene Arten möglich: per Fingerabdruck, mit einem Zahlencode oder über das Smartphone (mit Bluetooth-Technologie).

Foto: Inotherm

Besonders hervorzuheben ist der hochauflösende Fingerabdruckscanner, der mit einem selbstlernenden Algorithmus ausgestattet ist. Dieser erkennt und speichert kleine Veränderungen der Fingerabdrücke (die z.B. durch kleinere Verletzungen oder bei wachsenden Kindern entstehen). So wächst das System zusammen mit seinen jüngsten Benutzern und ständig erneute Registrierungen sind Geschichte.

Die Steuerung des Systems erfolgt über die mobile App von Inosmart. Diese ermöglicht die Anpassung der Intensität sowie des Zeitplans für die Ambientebeleuchtung, das Entriegeln der Tür und die Zugriffskontrolle. Der Administrator kann nicht nur Benutzer hinzufügen oder entfernen, sondern deren Zugang auch auf ein genau definiertes Zeitfenster beschränken. Dies ist eine besonders praktische Lösung für Haushalte, die von Babysittern oder Reinigungsdiensten besucht werden, da so das Risiko eines Missbrauchs minimiert wird.

Eine globale Erfolgsgeschichte

Neben hochwertigen Produkten legt Inotherm großen Wert auf gute Beziehungen zu seinen Vertriebspartnern. Das Unternehmen unterstützt diese beispielsweise bei der Ausstattung von Ausstellungs- und Messeflächen sowie bei digitalen Marketingaktivitäten. Den Partnern stehen auch ein Partnerportal mit allen wichtigen Informationen an einem Ort, der Online-Konfigurator (der auch in Partner-Websiten integriert werden kann) sowie das professionelle Programm für Angebotserstellung INOKALK zur Verfügung.

Zudem garantiert Inotherm mit seiner eigenen Logistik zuverlässige Lieferzeiten, was für die Zufriedenheit der Kunden und Geschäftspartner von entscheidender Bedeutung ist.