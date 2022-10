Mathias Muther (Eigentümer und AR-Vorsitzender, 4. v. l.) mit dem erweiterten Management Board Dirk Morbitzer, Christian Ganahl, Manfred Ganahl (v. l.) und Gustavo Edinger (5. v. l.). Foto: Lisa Mathis/Aerocompact

Gegründet 2014 in Schlins, Vorarlberg (A), erreichte das hochprofitable Unternehmen der Solar-Tech-Industrie 2021 einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird erwartet, dass sich der Umsatz auf rund 70 Millionen Euro mehr als verdoppeln wird. 2023 soll das Wachstum die 100 Millionen-Euro-Marke überschreiten, teilt das Unternehmen mit.

Mit seinen innovativen Lösungen und seiner digitalen Plattform AeroTOOL zur Planung und Kalkulation von Solaranlagen, die Installateuren in aller Welt zur Verfügung steht, versteht sich Aerocompact als Wegbereiter der Energiewende weltweit. Das Fundament der dynamischen Geschäftsentwicklung besteht laut Unternehmen in einer Kombination aus der Engineering-Kompetenz des innovativen Entwickler-Teams, der Plattform AeroTOOL sowie dem globalen Marktzugang von Aerocompact.

Bereits heute verfügt das Unternehmen über Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, USA und Indien sowie eine eigene Vertriebspräsenz in neun Ländern. Produkte von Aerocompact werden nach eigenem Bekunden in über 50 Ländern weltweit installiert.

Um die globalen Wachstumschancen optimal nutzen zu können, richtet die Aerocompact Group ihre Unternehmensstrukturen neu aus. Von nun an wird ein fünfköpfiges Management Board das innovative Unternehmen führen. Aus der Holding-Gesellschaft werden strategische Wachstumsinitiativen entwickelt, die über eine Ausweitung des Geschäftsmodells und die Erschließung neuer Kundenzielgruppen den Marktzugang verbreitern sollen. Das operative Geschäft soll dank fortgesetzter Innovationen im Produktportfolio und einer weiteren Internationalisierung auch in Zukunft deutlich über dem Branchendurchschnitt wachsen, erklärt das Unternehmen seine Strategie.

Vorstand der Holding-Gesellschaft und Group CEO wird der bisherige USA-Geschäftsführer Dirk Morbitzer, der diese Funktion von Mathias Muther, Gründer der Aerocompact Group, übernimmt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dirk Morbitzer einen hochkompetenten Kenner der weltweiten Solarindustrie und einen erfolgreichen Manager bei uns an Bord haben, der über umfassende Erfahrung in der Führung von dynamisch wachsenden, globalen Technologieunternehmen verfügt", erläutert Mathias Muther, der künftig als Vorsitzender des Aufsichtsrats die weitere Entwicklung des Unternehmens begleiten wird. Weiter wird Muther das Charity Projekt "Solar Power Aid" aufbauen, mit dessen Hilfe in von Umweltkatastrophen heimgesuchten Krisenregionen die Stromversorgung punktuell durch Photovoltaik und Batteriespeicher-Pakete schnellstmöglich wiederhergestellt werden soll. Der Fokus von Dirk Morbitzer wird auf der strategischen Unternehmensentwicklung liegen: "Wir wollen auch weiterhin ein Pulsgeber der Solar-Tech-Industrie sein und unsere Führungsrolle im globalen Markt dynamisch ausbauen. Aerocompact verfügt nicht nur über ein äußerst innovatives Produktportfolio, sondern über AeroTOOL und die darin integrierten Geschäftsprozesse auch über ein digitales Geschäftsmodell, das uns die Entwicklung neuer Services ermöglicht. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unserem kompetenten und äußerst engagierten Team diese Potenziale entwickeln zu dürfen", so Dirk Morbitzer, CEO der Aerocompact Group.

Die Holding-Gesellschaft der Aerocompact Group wird in diesen Tagen von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umfirmiert. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, seine Marktanteile neben weiterem organischem Wachstum auch über strategische Zukäufe zu vergrößern: "Wir bewegen uns in einem noch stark fragmentierten Markt und sehen durchaus Chancen, unsere Marktposition durch strategische Zukäufe in ausgewählten Regionen oder durch eine Erweiterung des Produkt-Portfolios zu verstärken. Wir werden unser Wachstum auch in Zukunft aus dem laufenden Geschäft finanzieren, können uns aber auch eine Zusammenarbeit mit neuen Partnern vorstellen", erläutert Gustavo Edinger, Vorstand der Holding-Gesellschaft und Group CFO.

Weitere Mitglieder des Management Boards sind Manfred Ganahl, CSO (Chief Sales Officer) und Geschäftsführer der Aerocompact Europe GmbH, Christian Ganahl, CTO (Chief Technology Officer), und Stefan Schäfer, COO (Chief Operating Officer). Allein bis zum Ende dieses Jahres soll das Team von derzeit rund 115 auf weltweit 140 Mitarbeitende ausgebaut werden. Der Mitarbeiteraufbau wird vor allem im internationalen Vertrieb, im Bereich Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion stattfinden, erklärt das Unternehmen.