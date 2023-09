Schrobenhausen (ABZ). – Die terra infrastructure GmbH und die Bauer Maschinen GmbH haben ihre langjährige Partnerschaft weiter ausgebaut: Im Rahmen der traditionellen Bauer-Hausausstellung Ende April in Schrobenhausen unterzeichneten die Tiefbauspezialisten laut eigener Aussage einen neuen Servicevertrag für BG Bohrgeräte. Beide Unternehmen sind bereits langjährige Partner.

Johannes Weber (CEO der terra infrastructure, v. l.), Alfred Widmann (Bauer Maschinen Vertrieb & Service) und Rainer Schabel (Bauer Parts & Service), bei der Unterzeichnung des neuen Servicevertrages. Foto: terra infrastructure

Die terra infrastructure ist schon für den Vertrieb und Service der RTG Rammgeräte von Bauer in Deutschland, Österreich und Dänemark zuständig. "Diese Zusammenarbeit hat sich bestens bewährt", betont Johannes Weber, CEO der terra infrastructure, und führt weiter aus: "Bei der Übernahme der Serviceleistungen für die BG Drehbohranlagen kann Bauer auf unser deutschlandweites Service-Netz sowie unser gut ausgebildetes Service-Personal zurückgreifen. Wir sind dort, wo die Kunden uns brauchen, und zwar dann, wann sie uns brauchen. So profitieren die Kunden, die die Geräte im Einsatz haben, im Bedarfsfall von einer schnellen und professionellen Betreuung." Die Monteure der terra infrastructure wurden laut Unternehmensangaben bereits bei Bauer in die Technik der Drehbohranlagen eingewiesen und im Umgang mit den Maschinen geschult. "Ziel ist es, dass wir auch komplexe Aufträge schnell, lösungsorientiert und zur Zufriedenheit der Kunden bearbeiten können", erklärt Bodo Berendt, Leiter Vertrieb & Service Maschinentechnik bei terra infrastructure. "Vorerst im Norden von Deutschland und im Bedarfsfall auch im gesamten Bundesgebiet werden die terra-Monteure für die Wartung der Multifunktionsgeräte der verschiedensten Bauverfahrenstechniken im Spezialtiefbau verantwortlich sein."