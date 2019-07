Düsseldorf (ABZ). – Möglichkeiten zur Weiterbildung bietet das Institut der Bauwirtschaft BWI-Bau GmbH. So können sich Ingenieure, bauleitende Poliere und Facharbeiter zum zertifizierten Bauleiter ausbilden lassen. Der Lehrgang besteht aus fünf Modulen, die in Kerpen bei Köln stattfinden. Er beginnt am 10. Oktober und endet am 16. Mai 2020.

In Kooperation mit dem Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule (FH) Münster bietet das BWI-Bau zudem einen berufsbegleitenden Masterstudiengang "Baurecht im Lebenszyklus von Bauwerken" an. Dieser startet am 5. September. Teilnehmer müssen einen Hochschulabschluss u. a. in Architektur, Bauingenieurwesen, BWL/VWL oder Jura und mindestens ein Jahr praktische Berufserfahrung haben. Lehrveranstaltungen finden am Wochenende ein- bis zweimal im Monat an der FH Münster statt. Im ersten und dritten Semester kommt jeweils eine Blockwoche hinzu. Mehr Infos unter Tel.: 02 11/67 03-2 93 oder Kundenbetreuung@BWI-Bau.de.