Institut stellt Zukunft des Bauens vor

Göttingen (ABZ). – Der Bausektor ist der Smarter Habitat GmbH & Co. KG zufolge im Wandel begriffen – hin zu mehr Nachhaltigkeit und verbunden mit dem Ziel, sowohl die CO2-Emissionen als auch den Energie- und Ressourcenverbrauch langfristig zu reduzieren.

Wie diese Transformation im Sinne einer ökologischen, ökonomischen und sozial-humanitären Verantwortung gelingen kann, welche innovativen Technologien und alternativen Baumaterialien gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut und der Georg-August-Universität dafür entwickelt wurden und wie diese weltweit vermarktet werden, zeigt das Unternehmen laut eigener Aussage in ihrem Symposium "Die Zukunft des Bauens" am 27. Februar 2023 in Göttingen. Weitere Informationen finden sich unter www.smarter-habitat.com