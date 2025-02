Holzwickede (ABZ). – Energieeffizient speichert ein neues All-in-one-System von Ubbink überschüssige Solarenergie. Diese steht dann nachts, in Spitzenzeiten und netzunabhängig zur Verfügung. Das Batteriespeicher-System ist in den Leistungsstufen 6, 8, 10 und 15 kW erhältlich und kann sich flexibel an die Bedürfnisse des individuellen Haushalts anpassen, versichert der Hersteller.