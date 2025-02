Für Bauunternehmen mit technisch anspruchsvollen Projekten im Industrie- und Laborbau stellen die Projektsteuerung und die Kommunikation mit einer stetig zunehmenden Anzahl an Projektbeteiligten eine besondere Herausforderung dar. Diese Herausforderung kennt auch die CP Bauteam GmbH. Im Zuge eines Großprojektes in Hamburg-Altona setzten die Verantwortlichen vor Kurzem auf ein intelligentes Schlüsselmanagement aus dem Hause akii. Foto: akii/Zeppelin Lab

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf die Realisierung komplexer Labor-Bauprojekte und kombiniert Bauherrschaft, Planung und Ausführung in einem effizienten Bauteam. "Um unsere anspruchsvollen Projekte optimal umzusetzen, arbeiten wir nach den Prinzipien des Lean-Construction-Managements. Dieser Ansatz stellt Transparenz, partnerschaftliche Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Teams in jeder Bauphase in den Vordergrund und bringt auf diese Weise Ordnung in die zunehmende Komplexität auf und neben der Baustelle", erklärt Bau- und Projektleiter Martin Haspel. Effizienz und Ordnung waren kürzlich auch bei einem Großprojekt in Hamburg gefragt. Auf einer mehr als 9400 m² großen Baustelle verantwortete die CP Bauteam GmbH den Innenausbau von 5500 m² für Labor- und Büroflächen sowie für eine Akademie und eine Kantine.

Bei dem Projekt stand die Firma vor der Herausforderung, die Schlüsselverwaltung effizienter zu gestalten. Lange Fahrtwege zur Schlüsselübergabe führten vor allem für den Bau- und Projektleiter zu erheblichen Zeitverlusten. Diese Fahrten beeinträchtigten nicht nur die Produktivität, sondern auch die Koordination des Teams. Zusätzlich war die Organisation der Schlüssel zeitraubend und fehleranfällig. Sie mussten gesucht, beschriftet, ausgegeben und wieder eingesammelt werden. Das Risiko eines Schlüsselverlustes ist generell immer hoch und kann schnell den gesamten Arbeitsablauf behindern. Im Zuge dieses Projektes setzten die Verantwortlichen auf das intelligente digitale Schließsystem des Berliner Startups akii.

"Sowohl Schlüsselübergaben als auch die gesamte Schlüsselverwaltung kosten wertvolle Zeit. akii reduziert diesen Aufwand auf ein Minimum und macht die Baustelle zusätzlich auch noch sicherer", sagt akii-Partnermanagerin Jasmin Sterling.

Die einfache Installation der akii-Schlösser ermöglicht den problemlosen Ein- und Umbau in verschiedenen Bauabschnitten. Die robusten Schlösser können von jedem Mitarbeitenden mit entsprechender Berechtigung per Smartphone geöffnet und geschlossen werden.

Bau- und Projektleiter Martin Haspel vom CP Bauteam (l.) und akii-Partnermanagerin Jasmin Sterling. Foto: akii/Zeppelin Lab

Dadurch entfallen physische Schlüsselübergaben und unnötige Fahrten. Zugangsrechte können in Echtzeit über die App verwaltet werden, indem sie schnell und unkompliziert an die Mitarbeitenden übertragen oder wieder entzogen werden. Nützlich sei auch die Möglichkeit, akii-Transponder selbst mit Zugangsrechten über die akii-App mit einem Android-Smartphone zu beschreiben. Falls Mitarbeitende kein Smartphone nutzen, profitieren sie trotzdem von der Flexibilität des Systems, indem sie Transponder erhalten, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Insgesamt hat die CP Bauteam GmbH auf der Baustelle in Hamburg-Altona rund 20 Außentüren, Bauzäune und Lagercontainer mit Schließzylindern von akii ausgestattet und gesichert.

Martin Haspel ist zufrieden mit dem Ergebnis: "Dank akii habe ich keine Wege mehr zur Schlüsselübergabe. In dieser Zeit muss das Team nicht mehr auf mich warten und ich kann meinen Aufgaben nachkommen. Schlüsselverluste, die zu großen Verzögerungen führen könnten, gehören der Vergangenheit an. In meinem nächsten Projekt werde ich akii auf jeden Fall wieder einsetzen", resümiert er. Interessierte, die ein digitales Schließsystem für ihr Projekt in Betracht ziehen, können die Lösung von akii mit einer Testbox, inklusive App, drei Monate lang kostenfrei testen.