Grußwort von Prof. Dr. Christoph Motzko auf der Standparty zum 25. Firmenjubiläum der alkus AG. Foto: alkus/Jens Ellensohn

Auch die alkus AG war wieder mit einem Messestand (Halle B3, Stand 412) vertreten. Auf der bauma 2025 überzeugte der liechtensteinische Pionier für Kunststoffschalungsplatten laut eigener Aussage unter anderem mit dem neuen Recyclingkonzept für die alkus-Vollkunststoffplatte und den Produktvorführungen. Und auch die alkus-Comfodeck-Platte, eine besonders leichte Gerüstplatte, weckte großes Interesse, sagt alkus.

Am Anfang war das Aquarium: Wer auf der bauma 2025 am Messestand der alkus AG vorbeiging, dessen Blick fiel meist zuerst auf das sich drehende, gut gefüllte Aquarium, aus dem eine alkus-Vollkunststoffschalungsplatte herausragte – oder auf die Live-Reparatur der Platte durch einen Techniker am zentral platzierten Reparaturtisch. Die beiden Highlights am Messestand der alkus AG wiesen laut eigener Aussage auf zwei wichtige Vorteile der alkus-Schalungsplatte hin: Sie ist wasserfest und zersetzt sich deshalb nicht. Und sie soll stoffgleich und ohne Qualitätsverlust repariert werden können. Beides wirkt sich entscheidend auf ihre Einsatzdauer aus: Eine Platte schafft mehr als 1500 Einsätze. Die alkus-Vollkunststoffplatte ist deshalb aus Herstellersicht eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zu Holzschalungsplatten.

Das Thema Nachhaltigkeit spielte auf der bauma 2025 für viele Unternehmen eine wichtige Rolle, so auch für die alkus AG. "Wir bieten mit der alkus Schalungsplatte eine seit 25 Jahren bewährte Lösung an, deren Einsatz durch die lange Verwendbarkeit für sich genommen schon nachhaltig ist. Als bekannteste Marke und Marktführer bei Kunststoffschalungsplatten war uns die Aufmerksamkeit vieler Besucher automatisch sicher", erzählt Julian Dingler, Inhaber der alkus Gruppe. "Darauf wollten wir uns aber nicht ausruhen: Auf der bauma 2025 haben wir die Gelegenheit genutzt, erstmals unser Recyclingkonzept vorzustellen, dass die interne Wiederverwertung des PP-Abfalls direkt in der Produktion, die Trennung sowie Rückführung von Aluminium in die Alu-Produktion, sowie zukünftig auch die Rücknahme von alten alkus-Platten, die ab der bauma 2025 verkauft werden, beinhaltet. Auch hier haben wir gutes Feedback erhalten."

Viel Aufmerksamkeit, insbesondere international, erregte am Messestand der alkus AG auch ein Neuzugang im Portfolio: Die alkus-Comfodeck-Platte. Sie ist eine Gerüstplatte aus glasfaserverstärktem Polypropylen, die systemübergreifend eingesetzt werden kann und mit ihrer Leichtbauweise punktet, so der Hersteller. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzböden spare sie etwa 50 % Gewicht ein und weise eine UV-Beständigkeit von mehr als 10 Jahren nach. Bei der Präsentation der Platte auf der bauma erhielt die alkus AG Unterstützung durch ihren Partner Compoform B.V. aus den Niederlanden.

Comfodeck-Platte: Gerüstplatte aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Foto: alkus/Jens Ellensohn

Ein besonderes Highlight der Messewoche war laut eigenen Angaben für die alkus AG die Standparty anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen in Vaduz/Liechtenstein gegründet. Im selben Jahr ging auch die alkus-Vollkunststoffplatte in die Serienproduktion. Am Dienstag, den 8. April 2025, waren Kunden, Partner und weitere Gäste eingeladen, einen entspannten Abend mit Snacks, Drinks, Musik und spannenden Gesprächen am Stand der alkus AG zu verbringen, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Ein Grußwort hielt Prof. Dr. Christoph Motzko, ehemaliger Geschäftsführender Direktor des Instituts für Baubetrieb an der TU Darmstadt und scheidender Vorstand des Güteschutzverbandes Betonschalungen Europa e. V. Er stellte in seiner Rede heraus, dass alkus von Anfang an ein Vorreiter in der Branche war und es bis heute geblieben ist.



Ein weiteres Grußwort kam von Florian Pronold, Geschäftsführer des Instituts Bauen und Umwelt e. V. in Berlin. Er überreichte alkus im Rahmen der Feier zudem offiziell die Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) für die alkus-Vollkunststoffplatte. In diesem mehrseitigen Dokument werden die Umweltauswirkungen des jeweiligen Bauprodukts auf Grundlage einer Ökobilanz mit quantitativen Daten beschrieben und so für die Öffentlichkeit transparent gemacht.

EPDs dienen als Grundlage für die ökologische Bewertung von Gebäuden in Gebäudezertifizierungssystemen und zeigen dem Hersteller selbst Optimierungspotentiale seiner Produkte auf. "Trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftslage war die Grundstimmung dieses Jahr durchweg positiv", sagt der neue Geschäftsführer der alkus AG, Daniel Keller. "Für uns ist die bauma 2025 jetzt schon ein voller Erfolg: Im Vergleich zu 2022 konnten wir die Zahl der erreichten, qualifizierten Leads fast verdoppeln. Dazu kommt ein Kooperationsabschluss mit einem führenden Schalungsanbieter, den wir zeitnah veröffentlichen werden." Inhaber Julian Dingler ergänzt: "Gefreut hat uns auch, dass wir nach dem Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder mehr internationale Besucher an unserem Messestand begrüßen durften, insbesondere aus Asien. Unser Team hat viele interessante Gespräche mit Interessenten und bestehenden Kunden geführt. ,No business is like (bauma) show business' – und das war eine grandiose Show. Leider nur alle drei Jahre!"