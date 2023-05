Löningen (ABZ). – Der Bauchemieproduzent Remmers hat unlängst eine internationale Fachkonferenz für die energetische Sanierung in seinem Kompetenzzentrum Bauten- und Bodenschutz in Löningen abgehalten.

Laut Veranstalter folgten der Einladung mehr als 150 Gäste aus elf Ländern West-, Mittel- und Osteuropas. Die Referenten informierten die Planer, Sachverständigen, Vertreter der Wohnungswirtschaft sowie Bautenschützer und Bauunternehmer an zwei Tagen über aktuelle Trends, Normen und Regelwerke vor allem zum Thema Innendämmung im Bestand.

Der Fokus lag auf der Sanierung bestehender Gebäude, denn die Leitlinien des EU Green Deal werden das Marktgeschehen in der Baubranche auf Jahre hinaus bestimmen, indem sie für den gesamten Gebäudebestand strenge Grenzwerte für den Energieverbrauch setzen. Diese lassen sich nur mit professionellen Sanierungslösungen erreichen. Nur durch technische Innovationen wie leistungsstarke Innendämmsysteme, Fassadenimprägnierung oder Sockelabdichtung kann der Energieverbrauch von Gebäuden ressourcenschonend gesenkt werden.

Vom Einzelbeispiel einer Fassadenrenovierung bis hin zur Restaurierung eines historischen Bauensembles in Dublin vermittelten verschiedene Fallbeispiele intensive Einblicke in die Praxis. In weiteren Vorträgen zeigten Experten unter anderem Systemlösungen für die Innendämmung wie iQ-Therm 2.0. Das wärmedämmende System beugt auch der Schimmelbildung vor, da in der Regel schon mit 30 Millimeter Dämmung an jeder Stelle der Innenoberflächen der sogenannte "Hygienische Mindestwärmeschutz" erreicht wird. Das Fazit von Michael Pojarov, Leiter der Remmers Market Unit Building Protection und Mitveranstalter der Fachkonferenz: "Der EU Green Deal stellt eine gewaltige Herausforderung für die gesamte Baubranche dar. Um die sich bietenden Chancen zu nutzen bedarf es des europaweiten Austausches von positiven wie negativen Erfahrungen. Die Fachkonferenz bot einen erstklassigen Rahmen, um sich international zu vernetzen."