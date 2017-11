Die Veranstaltungsgäste – Mitglieder der Case-Geschäftsführung, Händler und Medienvertreter – kamen in der überdachten Arena in den Genuss einer beeindruckenden Dressurvorführung. Das war eine Disziplin, die Reitern und Pferden das gleiche Maß an Präzision abverlangte wie das Case-Rodeo den Maschinenführern und Maschinen.

Turin /Italien (ABZ). – Ein dänischer Maschinenführer hat den Wettbewerb zwischen 13 Nationen gewonnen und Schweden wird als bestes Team ausgezeichnet – ein Turnier voller Action, bei dem das fahrerische Können auf eine harte Probe gestellt wurde. Das Internationale Case Rodeo Finale 2017 in Frankreich brachte nach Unternehmensangaben die kompetentesten Maschinenführer der Welt zusammen, um den besten von ihnen zum Sieger zu küren. Angetreten waren die Sieger der nationalen Case Rodeo-Wettbewerbe in Europa, Nahost und Afrika. Wie in den vergangenen Jahren hat das Turnier im Case Kundenzentrum Paris in Monthyon stattgefunden. Hier bewältigten die Teilnehmer ihre Prüfungen mit den neuesten Case-Modellen – einem Kompaktraupenlader, einem Raupenbagger, einem Minibagger und einem Radlader.

Bei allen vier Aufgaben demonstrierten die Teilnehmer die Vielseitigkeit und Feinsteuerbarkeit der Case-Maschinen. Während des Rodeos lief die Stoppuhr: Wurden Aufgaben innerhalb des Zeitlimits nicht erfüllt, gab es Zeitstrafen. Bei der ersten Prüfung mit dem Titel „Lawless Loader“ mussten die Teilnehmer mit einem Kompaktraupenlader vom Typ TV380 eine vorgegebene Strecke abfahren, drei nummerierte Kisten einzeln von einer Palette abheben, mit den Kisten eine Pyramide bauen, anschließend die Kisten an ihre ursprüngliche Position zurückbringen und den Lader rückwärts in seine Garage fahren. Diese Prüfung gewann Tomas Sooky aus Tschechien. Bei der nächsten Prüfung – „Cherokee Crawler“ – stand ein Raupenbagger CX145D SR an einer festen Position. Die Teilnehmer mussten mit einem am Löffel hängenden Gewicht das Wort „Case“ auf einen Tisch schreiben, ohne den Tisch dabei zu bewegen. Sieger bei dieser Präzisionsaufgabe war Danny Walsh aus dem Vereinigten Königreich. Bei „Little Bighorn“ bedienten die Teilnehmer einen Minibagger CX60C, mit dessen Löffel sie Golfbälle aus einer Sandgrube hoben. Anschließend mussten sie die einzelnen Bälle in einer bestimmten Reihenfolge auf einem vorgegebenen Rohr absetzen. Die beste Leistung erzielte in dieser Prüfung Tommy Brus Pedersen aus Dänemark. Bei der letzten Prüfung, „Wild Wheels“ lenkten die Teilnehmer einen Radlader 621G XT über eine vorgegebene Strecke, wobei sie auf einem auf der Schaufel liegenden Brett vier Würfel transportieren mussten. Es galt, die Strecke hin und zurück zu schaffen, ohne dass die Würfel aus ihrer Position rutschten. Sieger dieser Prüfung war erneut Tommy Brus Pedersen.

Die offizielle Siegerehrung habe diesmal in der Domaine de Chaalis in der Nähe von Chantilly, dem französischen Zentrum für Pferdezucht und Pferdesport, stattgefunden. Als Gesamtsieger wurde Bendt Risom aus Dänemark geehrt. Er gewann eine Reise nach China – inkl. Sightseeing in Shanghai und Yunnan sowie einem Besuch bei Case China. Der Teampreis ging an die Mannschaft aus Schweden, gefolgt von den fünf top-platzierten Teams aus Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland. Gewinner Risom freute sich: „Alle Wettbewerbe waren sehr anspruchsvoll, haben aber auch eine Menge Spaß gemacht.“ Francesca Asteggiano, Case Construction Equipment Communication Manager für Europa, Afrika und den Mittleren Osten, kommentierte: „Das Case Rodeo Finale erfreut sich sehr großer Beliebtheit und wird von Jahr zu Jahr spannender. Die Zuschauer sind immer wieder verblüfft, wie gut die Maschinenführer sind und mit welch unglaublicher Präzision sich die für ihre Robustheit bekannten Maschinen von Case steuern lassen.“ Die Veranstaltung bot neben Galadinner und Live-Musik auch die Gelegenheit, geschäftliche Kontakte zu knüpfen.