Nordhausen (ABZ). – Um der steigenden Nachfrage nach Kunststoffmantelrohren zu begegnen, setzt der international führende Fernwärme-Rohrproduzent BRUGG Pipes auf Investitionen und Modernisierung. Das Unternehmen mit Stammsitz in der Schweiz und Werken in Wunstorf bei Hannover, im schweizerischen Aargau sowie Polen investiert aktuell in eine umfangreiche Erweiterung und Sanierung des Standorts Nordhausen. Dies gab das Unternehmen vor Kurzem bekannt.