Stockholm/Schweden (ABZ). – Im Jahr 2022 verhinderte Fristads laut eigener Aussage die Freisetzung von rund 3668 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre, indem das Unternehmen rund 9806 Euro für ein Biomasse-Energieprojekt in Indien zur Verfügung stellte.

"Dies ist das dritte Jahr, in dem wir die Kohlendioxidemissionen kompensieren, die mit der Produktion unserer Outdoor-Bekleidung verbunden sind. Unser Ziel ist es, unsere Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu senken, und wir arbeiten an mehreren Fronten, um dies zu erreichen. Carbon-Offsets sind eine gute Ergänzung zu all den anderen Maßnahmen, die wir ergreifen, um Emissionen zu reduzieren und unsere Produktion nachhaltiger zu gestalten", sagt Anne Nilsson, Marketing Director bei Fristads und verantwortlich für die Nachhaltigkeitsarbeit von Fristads.

Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Outdoor-Kollektion im Jahr 2022 wird zur Unterstützung eines Projekts in Punjab/Indien, verwendet, das Biomasse in Energie umwandelt. Die Energie wird durch die Verbrennung von organischen Stoffen wie Reishülsen, tierischen Abfällen, Sägewerksabfällen und Palmölabfällen erzeugt und von den am selben Standort angesiedelten Textilproduktionsanlagen genutzt, heißt es. Das Projekt vermeidet demnach nicht nur den Einsatz fossiler Brennstoffe, sondern bietet auch Arbeitsplätze für die örtliche Bevölkerung und Geschäftsmöglichkeiten für lokale Akteure.



Die Emissionsreduzierung durch das Projekt wird auf etwa 58 2210 Tonnen CO2-Äquivalent über den Anrechnungszeitraum von zehn Jahren geschätzt.

Im Rahmen der Bemühungen, die Umweltauswirkungen des Unternehmens zu reduzieren, hat Fristads eine Arbeitskleidungskollektion entwickelt, bei der alle Kleidungsstücke mit einer so genannten Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) versehen sind, die die gesamten Umweltauswirkungen des Kleidungsstücks von der Faser bis zur Lieferung im Lager offenlegt. Fristads hat die Erkenntnisse aus der Entwicklung eines EPD-Standards für die Bekleidungsindustrie genutzt, um die Ressourceneffizienz in seinem gesamten Produktionsprozess zu steigern.

"Die Bekleidungsproduktion verursacht 4 bis 8 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen, und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, diese Zahl zu reduzieren. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder zu Hause und am Arbeitsplatz Zugang zu langlebiger und nachhaltiger Kleidung haben sollte, aber wir wollen nicht, dass die Produktion das Klima unnötig belastet", betont Nilsson.