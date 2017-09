Roto erÃ¶ffnet Innovationszentrum

Bad Mergentheim (ABZ). – Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit eröffnet Roto Dach- und Solartechnologie am Standort Bad Mergentheim ein neues Innovationszentrum. Dazu hat das Unternehmen eine Investition in Millionenhöhe getätigt. Offiziell eingeweiht wird der Bau nun im Rahmen des Familienfestes. "Unsere Mitarbeiter sind der wichtigste Faktor für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Damit sie sich voll entfalten und Höchstleistungen bringen können, brauchen sie ein optimales Arbeitsumfeld", erklärt Vorstand Christoph Hugenberg. "Aus diesem Grund haben wir im April 2016 mit dem Bau des Innovationszentrums begonnen. Hier führen wir Menschen und Prozesse so zusammen, dass die Mitarbeiter effizient und agil an unserem gemeinsamen Ziel arbeiten können: stets die besten Lösungen für unsere Kunden zu erzielen. Wir investieren somit in die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens, das hier am Standort einer der größten Arbeitgeber ist."

Mit dem neuen Innovationszentrum bietet Roto nach eigenen Angaben ein topmodernes Arbeitsumfeld auf zwei Etagen. Hier sollen künftig neue, innovative Dachfenster-Lösungen entstehen und die Premiumprodukte nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden weiterentwickelt werden. Die Arbeitsplätze im Neubau werden je nach Aufgabe und Arbeitsweise der einzelnen Mitarbeiter besetzt. Zudem stehen acht flexible Plätze bereit, die bedarfsgerecht genutzt werden können. Besprechungsräume dienen als Rückzugsorte ebenso wie für Meetings. Darüber hinaus bleibt das Innovationszentrum den Eigenschaften treu, die auch bei den Roto Produkten wichtig sind: Energieeffizienz und Wohngesundheit. Durch einen in die Betondecken und -wände integrierten Wasserkreislauf herrschen innen rd. ums Jahr angenehme Temperaturen. Dazu tragen auch die eingebauten Roto Dachfenster mit Sonnenschutzglas bei. Für ein gesundes Arbeitsklima sorgen viel Licht und ein stetiger Luftaustausch.

Trotz der offenen Räume ist für konzentriertes Arbeiten gesorgt: Schallabsorber an den Wänden, Teppiche als Bodenbelag sowie spezielle Paneele an den Arbeitsplätzen schlucken Umgebungsgeräusche. Selbst die Einrichtung besteht zu einem Großteil aus schallaktivierten Möbeln.

Auch die Roto Mitarbeiter außerhalb des Bad Mergentheimer Standorts sollen vom Neubau profitieren: Das Innovationszentrum wurde mit modernsten technischen Arbeitsmitteln versehen, mit denen auch global verteilte Team-Mitglieder in Besprechungen, Entscheidungen und Gemeinschaftsarbeit live einbezogen werden.

Bis Anfang September werden alle Roto Mitarbeiter ihre neuen Arbeitsplätze bezogen haben. Eingeweiht wird das Innovationszentrum schließlich im Zuge des Roto Familienfestes am 9. September. Hier haben dann alle geladenen Gäste und Familien der Mitarbeiter die Möglichkeit, bei einer Führung das hochmoderne Glasgebäude zu erkunden.