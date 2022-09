Rodgau (ABZ). – Kubota investiert140 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage, um mehr Traktoranbaugeräte für den nordamerikanischen Markt zu produzieren, so der Hersteller. Da die Nachfrage nach Traktoren in Nordamerika stetig zunehme, habe Kubota beschlossen, die Produktionskapazitäten für Anbaugeräte für Traktoren und Baumaschinen auszubauen, um seine Händler auch in Zukunft optimal versorgen zu können.

Obwohl die Kubota-Sparte Industrial Equipment (KIE) bereits Anbaugeräte herstellt, reichen die Kapazitäten derzeit nicht, um die erwartete Nachfrage in Nordamerika zu decken. Aus diesem Grund baut das Unternehmen eine neue Produktionsstätte in Gainsville im US-Bundesstaat Georgia, wo Kubota mit anderen Fabriken bereits stark aufgestellt ist.



Mit dem neuen Werk wird die lokale Produktionskapazität für Anbaugeräte von derzeit 100.000 auf 210.000 Stück pro Jahr anwachsen. Die Expansion stellt eine große Chance für Kubota dar, weil mehr als 90 Prozent der in Nordamerika verkauften neuen Traktoren mit Frontlader und anderen Anbaugeräten spezifiziert werden. Shingo Hanada, Präsident und CEO von Kubota Tractor Corporation und Kubota North America, erklärt: "Dieser Boom beschert uns aufregende Zeiten, weil die neue Investition direkt an die Eröffnung unserer neuen F&E-Einrichtung in Gainesville anschließt. Sie ist aber notwendig im Hinblick auf unser Händler- und Kundenversprechen, für betriebliche Effizienz zu sorgen und in allen Bereichen unseres Unternehmens Höchstleistung abzuliefern." Das in diesem Jahr anlaufende Projekt soll 2024 vollständig abgeschlossen sein und mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen.