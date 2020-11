Weißenhorn (ABZ). – Die Peri GmbH gehört zu den deutschlandweit besten1 Prozent der Ausbilder aus mehr als 100 000 Ausbildungsbetrieben. Die Auszeichnung "Top-Ausbildung" wird jährlich vom Institute of Research & Data Aggregation aufgrund der Ergebnisse einer unabhängigen Metastudie verliehen.

Erst 2019 investierte das Familienunternehmen mit einem neuen Ausbildungszentrum am Stammsitz Weißenhorn richtungsweisend in die Zukunft. Unabhängig von der Berufswahl liegt der Fokus bei Peri auf Ausbildung 4.0 sowie Medien- und IT-Kompetenz, teilt das Unternehmen mit. So sind e-Learning, virtuelle Maschinen sowie die vernetzte Automationszelle Smart Factory Teil der ganzheitlichen Ausbildung.

"Dies ist der zukünftige Erfolgsfaktor, um den neuen Anforderungen der vernetzten Industrie 4.0 im späteren Berufsleben gerecht zu werden", erläutert Ausbildungsleiter Simon Flandi und ergänzt weiter: "Hier sehen wir einen klaren Wettbewerbsvorteil durch die Wichtigkeit und Stellenwert der Ausbildung im Familienunternehmen Peri."

Der Erfolg in der Ausbildung entsteht Peri zufolge durch den abteilungsübergreifenden Zusammenschluss vieler engagierter Mitarbeiter: Durch das gelebte offene und wertschätzende Miteinander werde ab dem ersten Tag eine vertrauensvolle Basis zwischen den Auszubildenden/dualen Studenten und Mitarbeitern geschaffen. Für die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung im Ausbildungsbereich legen Simon Flandi und seine Kollegen großen Wert auf das Feedback des Nachwuchses durch deren Beurteilungsbögen.

In diesem Jahr starteten bei Peri 46 Auszubildende und duale Studenten mit einer Ausbildung. Neben regulären Ausbildungsinhalten stehen in den ersten Wochen Workshops und Teamaufgaben auf dem Plan.

Eine Ausbildung/duales Studium in unterschiedlichen Berufsfeldern ist beim weltweit tätigen Familienunternehmen Peri mittlerweile nicht nur in der Zentrale in Weißenhorn, sondern auch in allen Niederlassungen der Vertriebstochter Deutschland und am Standort Günzburg mit Verbundausbildung im Weißenhorn möglich.