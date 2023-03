An die 120 Aussteller der Fachmesse für Hebebühnen APEX und 80 IRE-Aussteller werden dieses Jahr vertreten sein. Die IRE und APEX 2023 finden gleichzeitig mit der Konferenz der European Rental Association (ERA) am 7. und 8. Juni statt. Die European Rental Awards stehen am 7. Juni an. Laut Tony Kenter, Managing Director von IPI, das die Messen zusammen mit der KHL Group organisiert, sind Messeprogramm und -format angesichts aktueller globaler Herausforderungen zeitgemäß gestaltet.

