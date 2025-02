Frankfurt am Main (ABZ). – Die Bereitstellung von Heizungswasser und Brauchwasser soll möglichst effizient erfolgen, insbesondere im Zusammenspiel mit Wärmepumpen. Genau für dieses Segment hat die Firma Link3 eine nach eigener Aussage außergewöhnliche Speichertechnologie konzipiert. Zur ISH zeigt das österreichische Unternehmen – mit deutschem Standort in Neu-Ulm – in Halle 11.0 am Stand E77 seine verschiedenen Speichertypen.