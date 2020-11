Iveco S-WAY NP 460 gewinnt den „Sustainable Truck of the Year 2021 Award“

Ulm (ABZ). - Der Iveco S-WAY NP vereint nach Herstellerangaben das Beste aus dem Hause Iveco: die branchenführende Erfahrung im Bereich Erdgasantrieb mit dem hohen Innovationsgrad der Iveco S-WAY Reihe. Diese ist mit einem umfangreichen Funktionspaket und Konnektivität für einen maßgeschneiderten vorausschauenden Service ausgestattet, die auf den Fahrer, den Flottenbesitzer und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Maurizio Cervetto, stellvertretender Chefredakteur von Vado e Torno, erklärte: „Mit dem Iveco S-WAY NP setzt Iveco einen neuen Standard in Sachen Produktivität und Effizienz für Fernverkehrsfahrzeuge mit einem alternativen Antrieb. (...) Der Iveco S-WAY ist nicht nur das einzige Erdgasfahrzeug mit einer Reichweite von 1.600 Kilometern, sondern setzt mit einem Verbrauch von einem Kilo Gas auf 4,12 Kilometer einen neuen Standard. Der Iveco S-WAY NP verbindet die technischen Leistungen mit einem bewährten Antriebsstrang (...) und einer völlig neuen Kabine. Die hervorragende Aerodynamik reduziert den Cx-Luftwiderstandsbeiwert, damit ist eine deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs möglich. Alles in allem ein Vorzeigefahrzeug mit hohen Funktions- und Qualitätsstandards, das den Komfort für den Fahrer und die Sicherheit für die anderen Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht. Das neue Kabinenkonzept schafft zudem eine geräumige Umgebung mit viel Bewegungsfreiheit und einer komfortablen Stehhöhe von 2,15 Metern. Im Betrieb ist die Sattelzugmaschine noch leiser als bisher und entspricht den Piek-Standards. Zusätzlich zu den zahlreichen Fahrassistenzsystemen erhöhen auch die neuen Konnektivitätsdienste die Nachhaltigkeit bei jeglichem Transport.“

Thomas Hilse, Brand Präsident bei Iveco sagt dazu: „Wir sind sehr stolz auf diese wichtige Auszeichnung, die unsere Überzeugung unterstützt, dass Erdgas eine entscheidende Rolle für einen nachhaltigen Güterfernverkehr spielt. Es ist die einzige Lösung, die sofort verfügbar ist und der Ausgangspunkt auf dem Weg zu Null-Emissionen. Der Iveco S-WAY beweist, dass es bereits Realität ist: Mit seiner Leistung, den niedrigen Gesamtbetriebskosten, dem leisen Betrieb und der hohen Reichweite bietet er eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Lösung. Darüber hinaus haben wir den Fahrern zugehört und die Kabine so gestaltet, dass sie sich wie ein zweites Zuhause anfühlt. Die LNG-Tankstellennetz entwickelt sich schnell und deckt bereits die wichtigsten europäischen Transportkorridore ab. Subventionen und Anreize, die in verschiedenen Ländern eingeführt wurden, machen diese Fahrzeuge zu einer zunehmend interessanten Lösung. Wir beobachten bereits einen Wandel in der Denkweise der Spediteure, die vermehrt Interesse an nachhaltigen Transportlösungen zeigen. Am wichtigsten dabei ist, dass Bio-LNG bereits heute eine nahezu Null-Emissionen-Lösung bietet und so dem blauen Wasserstoff, der aus Methan hergestellt wird, den Weg zum Null-Emissionen-Transport ebnet."

Dieses Fahrzeug kombiniert das Beste, was die Technologie in Bezug auf Komfort, Sicherheit, Konnektivität und Nachhaltigkeit bieten kann. Das fahrerzentrierte Design der Kabine bietet eine geräumige, gut organisierte Umgebung, in der alle Funktionen über die MY IVECO EASY WAY-App ferngesteuert werden können – von der Beleuchtung bis zur Klimaanlage, vom Infotainmentsystem bis zu den Fenstern und Türen. Die mechanische Festigkeit des verstärkten Fahrerhauses entspricht den Crash-Standards für Kabinen gemäß ECE R29.03. Die Vorderachse ist fein abgestimmt, um den Bremsweg um bis zu 15 Prozent zu verkürzen, was die Gesamtsicherheit weiter erhöht. Die leistungsstarke Connectivity Box ermöglicht eine Vielzahl von Funktionen und brandneue Services, die das Leben des Fahrers an Bord verbessern und die Rentabilität für den Eigentümer maximieren. Damit hält das Fahrzeug Kontakt mit den Spezialisten aus der Iveco-Zentrale, die das Fahrzeug ständig überprüfen.

Dies ermöglicht die effiziente Planung von Wartungs- und Reparaturstopps und bietet einen vorausschauenden Service zur Maximierung der Betriebszeit des Fahrzeugs. Das System zur Bewertung des Fahrstils liefert in Echtzeit Ratschläge, um effizient und sicher zu fahren. Zur nachhaltigen Leistung des Fahrzeugs gehören ein leiser Betrieb und die niedrigen Emissionen. Im Vergleich zu einem Lkw mit Dieselantrieb ist der Rußpartikelausstoß um bis zu 95 Prozent und die NO2-Emissionen um bis zu 90 geringer. Bei einer Kreislaufwirtschaft und dem Einsatz von Bio-LNG ist eine CO2-Reduzierung von bis zu 95 Prozent möglich.