Geführt wird der GEDA 3700 ZP P bei Märker Zement an zwei GEDA VARIO Masten, die laut Hersteller für ein ruhiges Fahrverhalten sorgen. Foto: Geda

Das Unternehmen der Steine- und Erdindustrie Märker Zement und Geda haben bereits in der Vergangenheit einige Projekte zusammen gemeistert. Zuletzt arbeiteten die Unternehmen gemeinsam am Neubau der Ofenlinie 8 am Standort Harburg. Hier hat Geda mit seinem GEDA BL 2000 Twin unterstützt.

Im September 2022 wurde die permanente Transportbühne GEDA 3700 ZP P für Service- und Wartungsarbeiten am Klinkerkühler Gebäude von "Ofen 8" installiert. Diese hilft sowohl Personen als auch schweres Material nach oben zu transportieren.

Gerade im Projektgeschäft mit Sonderlösungen für jede Baustelle kommt es auf eine gute Zusammenarbeit an. Märker Zement und Geda können dabei auf eine rund zehnjährige Partnerschaft im Bereich Höhentransport zurückblicken. Am alten Wärmetauscherturm mit 80 m Höhe wurde 2013 ein GEDA SH 2000 Permanentaufzug montiert, der die 68 m Förderhöhe mit 40 m/min meistert.

Im darauffolgenden Jahr wurde ein weiterer Aufzug, der GEDA SH 1000, als permanentes Gerät an einem Mehrkammersilo installiert.

Dieser wird für die sonst sehr aufwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten genutzt. Im Jahr 2016 ist der bisher kleinste Aufzug der SH Serie, der GEDA SH 850, für die Brandkalkaufbereitung bei Märker Zement montiert worden.

Die Aufzüge der SH Serie sind auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der Industrie abgestimmt. So auch der GEDA SH bei Märker Zement, der speziell für die Anforderungen im Zementbereich konzipiert wurde.

Der Aufzug hält den rauen Umgebungsbedingungen dank des Oberflächen- und Korrosionsschutzkonzepts von Geda stand.

Beim Neubau des Wärmetauschers kam zusätzlich ein GEDA BL 2000 Twin zum Einsatz. Dieser wurde im April 2021 zunächst auf eine Förderhöhe von 20 m aufgebaut, bevor er mit der Baustelle mitgewachsen ist auf eine Höhe von 100 m.

Nach dem GEDA BL 2000 Twin kam der GEDA 3700 ZP P im September 2022 auf die Baustelle. Anfang 2022 wurde das Zementwerk nochmals um einen Permanentaufzug reicher, denn der GEDA SH 2500 wird von nun an für Service- und Wartungsarbeiten am Großprojekt "Ofen 8" in Harburg eingesetzt.

Der GEDA 3700 ZP P überzeugt vor allem durch seine große Bühne, mit der schwere und sperrige Materialien problemlos transportiert werden können. Aus allen vier Bühnenvarianten hat sich Märker Zement für die Bühne C mit Maßen von 2,9 x 4,05 m und einer Tragfähigkeit von 3200 kg oder maximal sieben Personen entschieden. In der größten Bühnenvariante sind 2,9 x 5 m und eine maximale Last von 3000 kg möglich. Geführt wird derGEDA 3700 ZP P an zwei GEDA VARIO Masten, die für ein ruhiges Fahrverhalten sorgen.

Die Transportbühne bringt Mensch und Material am Kühlergebäude des Ofens auf eine Förderhöhe von 8 m, wobei das Gerät eine Höhe von maximal 200 m bewerkstelligen kann. Außerdem ist für den sicheren Übergang zum Gebäude eine GEDA Comfort-Maxi Etagentür angebracht und die elektrische Entladedoppelrampe ermöglicht ein bequemes Entladen der Materialien. Bei der Installation an einem Gebäude, wie an diesem, fährt die Transportbühne mit 9 m/min. Auf Wunsch von Märker Zement wurde so auch die GEDA Transportbühne statt in ihrem üblichen Blau in der Sonderfarbe Weißaluminium lackiert.