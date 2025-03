Bergheim, Österreich (ABZ). – Der Aufsichtsrat der Palfinger AG hat jüngst den Jahresabschluss 2024 festgestellt. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde entschieden, der Hauptversammlung am 3. April 2025 eine Dividende von 0,9 Euro je Aktie zur Abstimmung vorzuschlagen.

Die Palfinger AG erzielte 2024 nach eigenen Angaben das zweitbeste Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 2,36 Milliarden Euro (2023: 2,45 Milliarden Euro), einem operativen Ergebnis (EBIT) von 185,6 Millionen Euro (2023: 210,2 Millionen Euro) und einem Konzernergebnis von 100 Millionen Euro (2023: 107,7 Millionen Euro).

Neben der effizienten Kostenstruktur sei das Unternehmen global ausgezeichnet aufgestellt, regional diversifiziert und mit einem breiten, profitablen Produktportfolio erfolgreich. Der Aktienkurs an der Wiener Börse habe sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt, teilt der Maschinenbauer mit.

Die Auftragseingänge in den europäischen Kernmärkten erholen sich laut dem Unternehmen bereits, dies sollte sich ab dem zweiten Quartal auch in der Ergebnisentwicklung positiv auswirken. Das Management geht von einer weiteren Verbesserung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds aus.

Im 2. Halbjahr 2025 wird eine wesentliche Kompensation des Ergebnisrückgangs im 1. Halbjahr und damit ein gutes Gesamtjahr 2025 erwartet. Palfinger strebt bis 2027 eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität an. Es werden ein Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und ein Return on Capital Employed von über 12 Prozent angestrebt. Der Wachstumskurs der letzten 25 Jahre solle auch zukünftig fortgesetzt werden, so das Unternehmen.