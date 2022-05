Jan Lautenschläger hat den Posten des Geschäftsführers bei Pfannenberg Europe übernommen. Sein Vorgänger Volker Hahn fokussiert sich fortan auf seine Rolle als CSO und Regional Sales Director EMEA. Lautenschläger verantwortet in der Funktion des Managing Directors die Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Klimatisierung, Prozesskühlung, Signalisierungstechnologie und deren Service in den meisten europäischen Ländern und EMEA. Der 47-Jährige ist seit September 2016 für die Pfannenberg Gruppe tätig, zunächst als Vertriebsleiter für Deutschland, später auch für die Region Zentral- und Osteuropa.