Gerard Nijlant (COO der Jarola Gruppe) und Simone Niboli (Dritte Generation des Familienunternehmens Valsir S.p.A.) auf der ISH 2023 in Frankfurt am Main. Foto: Holger Peters

Seit mehr als 50 Jahren ist das Familienunternehmen Jarola Group B. V. laut eigenen Angaben ein niederländischer Marktführer für Produkte im Wassermanagement. Seit 2021 sei Jarola auch im deutschen Markt aktiv und biete als lagerführender Vollsortimenter nicht nur die gesamte Bandbreite an Produktkomponenten für Be- und Entwässerungslösungen an, sondern steht seinen Geschäftskunden auch mit umfassender Fachkenntnis für individuelle Planungen persönlich zur Seite.



Die neue Premiumpartnerschaft von Jarola und Valsir garantiert die Versorgung mit italienischen Spitzenprodukten für die Brauchwasserentsorgung auf dem deutschen Markt. Mit den drei innovativen Rohrserien – "HT", "Triplus" und "Blackfire" – sind exzellente Rohrstecksysteme von Valsir für alle brauchwasserbezogenen Anwendungsbereiche der Hausinstallationstechnik über Jarola erhältlich. Als aktuelle Messe-Neuheit hat Valsir das ISH-Fachpublikum mit seinen drei Produkt-Champions, dem leichten PP-Mehrzwecksystem HT, dem feuerbeständigen Abwasserstecksystem Blackfire und dem dreischichtigen, schallgedämmten System Triplus bereits beeindruckt.

Der Vertrieb der Valsir-Produkte durch Jarola in Deutschland ist ein bewusster strategischer Schulterschluss der beiden Unternehmen: denn neben der breiten Produktpalette und zuverlässigen Lieferungen sind es vor allem die lösungsorientierte Kundenverbundenheit und der hohe Qualitätsanspruch, die die beiden Traditionsunternehmen verbinden. Mit Jarola gewinnt Valsir laut eigenen Angaben einen starken und kompetenten Service-Partner für Fachkunden im deutschen Markt.