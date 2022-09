Rocester/Großbritannien (ABZ). – Auf Deutschlands größter Fachmesse für die Garten- und Landschaftsbaubranche in Nürnberg präsentiert JCB Deutschland sein Maschinenportfolio und lädt zu einem Besuch am Messestand ein. Vor Ort dreht sich in alles um die Themen, Raddumper, Hydradig, kompakte Radlader, Bagger sowie Zubehör.

Der 1028 kg schwere Mikrobagger des Typs 8010 CTS ist eine kompakte Maschine, die auch auf engem Raum hohe Leistungen erbringt. Foto: JCB

Neben Maschinen mit konventionellem Antrieb, stellt das Unternehmen auch Maschinen der E-TECH-Produktreihe vor. Auch in der "E-Mobility Area" der Messe Nürnberg wird JCB vertreten sein und den Minibagger des Typs 19C-IE sowie den elektrischen 1TE-Raddumper im Einsatz demonstrieren. Auf dem Stand können Interessierte sich über den Mobilbagger der Bezeichnung Hydradig 110W ebenso informieren wie über die kompakten Radladermodelle 403 und 407.

Mit dabei sind außerdem der Teleskopradlader TM220 und die Baggermodelle 35Z-1 und 90Z-2. "Der Dieselmotor ist weiterhin unumgänglich. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass es abhängig von dem Anwendungsbereich, der Anwendungshäufigkeit und dem Anwendungsumfeld zukünftig passgenaue Antriebskonzepte geben muss", betont Frank Zander, Geschäftsführer der JCB Deutschland GmbH. "Auf dem Weg zu einer CO2-Neutralität wird es nicht nur den einen Lösungsweg geben. Gerade das Kompaktsegment hat ein sehr großes Potential für Elektroantriebe und generell wird das Thema Wasserstoff an Bedeutung gewinnen, besonders als Antrieb für schwerere Maschinen mit höherem Energieverbrauch.

Auch Hybridsysteme, die im Pkw-Bereich bereits etabliert sind, haben Potential", erläutert der Fachmann und fährt fort: "JCB investiert im Rahmen seiner 'Road to zero'-Kampagne in die Entwicklung von Produkten mit neuen Antriebskonzepten. Sofern der Diesel das Mittel der Wahl ist, setzt sich im Antriebsstrang mehr und mehr das JCB-Dualtech-VT-Getriebe durch, welches die Vorteile eines Hydrostaten im unteren Geschwindigkeitsbereich mit denen eines direkten Antriebs bei Geschwindigkeiten größer 19 km/h vereint. Außerdem sehen wir zunehmenden Einsatz von Biokraftstoffen wie HVO. In den letzten Jahren konnten wir die Emissionen und Verbräuche deutlich reduzieren."



Die E-TECH-Produktbaureihe ist eine neue Generation von Maschinen, die nach Aussage des Herstellers keine Kompromisse bei der Leistung eingeht. Ein emissionsloser Antrieb erweitert den Einsatzbereich vieler konventioneller Baumaschinen, insbesondere hinsichtlich Arbeiten in geschlossenen Räumen, Lagerhallen oder lärmsensiblen Bereichen. Auch ökologische Betriebe begrüßen den Einsatz von emissionslos angetriebenen Maschinen auf ihrem Gelände. Die elektrisch betriebenen Maschinen sind so ausgelegt, dass sie mit einer Akkuladung durch einen ganzen Arbeitstag kommen.

In Kombination mit den kurzen Ladezeiten und einer Lithium-Ionen Akkutechnik bleiben die E-TECH-Maschinen flexibel und sind optimal für jeden Einsatz gerüstet, teilt JCB mit. Auf der GaLaBau zu entdecken sind der 19C-1E-Minibagger, der 1TE-Raddumper und der Teleskoplader des Typs 525-60E. Der HTD-5E-Dumpster sowie das Power Pack als mobiler Energiespeicher komplettieren die Ausstellung der E-TECH-Modelle.

JCB bietet eine umfassende Palette von Kompaktbaggern von 0,8 bis 10 t an. Die Modelle arbeiten nach Angaben des Unternehmens sehr präzis, sind ausgestattet mit einem unübertroffenen Wartungszugang und bieten einen komfortablen Arbeitsplatz. Die Modelle 35Z-1 und 90Z-2 vereinen die Vorteile der Kompaktklasse mit der Leistung und Präzision eines herkömmlichen Baggers, versichert JCB.

Eine Ergänzung zum Minibagger sind die Radlader beziehungsweise Teleskopradlader: Sowohl der Kompaktradlader 407 als auch der Teleskopradlader TM220 sind mit dem "Diesel by Kohler"-Motor ausgestattet. So erreichen sie bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment und dadurch eine optimierte Lade- und Hubleistung. Mithilfe der verschiedenen Anbaugeräte und Fahrwerkoptionen können Nutzer mehrere Aufgaben mit einer Maschine erledigen.

Eine perfekte Rundumsicht aus der Kabine steht für einen Baggerfahrer oft an erster Stelle. Gleichzeitig aber sollte auch eine sehr gute Stabilität gewährleistet werden, die nicht zu Lasten der Wendigkeit und Mobilität geht. Ebenso ist häufig eine ideale Servicezugänglichkeit vom Boden aus gewünscht. Der Hydradig vereint diese Kriterien mit seinem einmaligen Konzept, versichert JCB: Der Motor ist im Unterwagen verbaut, das ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht auf das Arbeitsumfeld und alle vier Räder. JCB in Halle 6 am Stand 6-103 zu finden.