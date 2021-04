Der Neuheitenreigen beginnt mit der Vorstellung der Stufe-V-konformen neuen Kettenbagger-Generation 140X, 150X und 220X. Alle drei Maschinen sind mit dem JCB-Dieselmax-448-Motor ausgestattet. Bei den Modellen 140X und 150X führe dies zu einem erheblichen Anstieg des Drehmoments und verbinde die höhere Effizienz der Stufe V mit der in dieser Klasse führenden Fahrerkabine und den bewährten Eigenschaften der Stufe-IV-Modelle, so das Unternehmen. Die wichtigsten Merkmale sind der JCB-Dieselmax-448-Stufe-V-Motor mit höherem Drehmoment, ein kombiniertes SCR-, DPF- und DOC-System für kürzere Wartungsintervalle, eine X-Series-Kabine mit hochwertiger, komfortabler Ausstattung und reduzierte tägliche Kontrollen sowie verlängerte Wartungsintervalle.

Während das neue Modell 35Z-1 als Null-Heck-Variante der Ersatz für das Vorgängermodell 8035 ZTS darstelle, sei das Modell 36C-1 mit konventionellem Heck ein völlig neues Modell in der JCB-Produktpalette. Der 35Z-1 ist als Null-Heck-Bagger für Arbeiten in beengten Bereichen geeignet und bietet mehr Schutz, da das Gegengewicht innerhalb der Maschinenbreite rotiert, so der Hersteller. Der 36C-1 biete mit seinem konventionellen Heck eine höhere Produktivität mit mehr Reichweite, Stabilität und Hubleistung. Beide Maschinen werden von einem Dreizylinder-Perkins-Motor der Stufe V/IV Final angetrieben, der 18,4 Kilowatt (24,6 PS) liefert. Der Motor arbeitet mit mechanischer Kraftstoffeinspritzung und benötigt weder einen Dieselpartikelfilter noch irgendeine Form der Abgasnachbehandlung. Der Motor sei für Stufe-V-Gebiete geeignet, hat eine EPA-Zulassung für den nordamerikanischen Markt und kann in globalen Stufe-III-Regionen eingesetzt werden.

Zu den Merkmalen des neuen Laders zählen eine überarbeitete Command-Plus-Kabine, mehr Sicherheit durch integrierte LED-Leuchten und Beleuchtung der Trittstufen. mehr Effizienz mit dem Drei-Liter-Motor der EU-Stufe V (mit 10 Prozent mehr Drehmoment und 7 Prozent Kraftstoffeinsparung) sowie mehr Produktivität durch automatische Nivellierung, automatische Erkennung der Sitzposition und automatische Allradabschaltung.



Der neueste JCB 3CX ECO soll den Baggerlader als Erfolgsmodell in das nächste Jahrzehnt führen – mit elegantem neuen Design und einer überarbeiteten Command-Plus-Kabine, so der Hersteller. Serienmäßig sind vier LED-Warnleuchten in das Kabinendach integriert, so dass keine magnetischen Rundumleuchten oder Bohrungen an der Maschine erforderlich sind. Die neuen Warnleuchten seien aus allen Blickwinkeln gut zu erkennen, was die Sicherheit auf der Baustelle erhöhe. Zudem müsse der Fahrer nicht mehr täglich bei Kälte und Nässe aufsteigen, um die Warnleuchten zu installieren, teilte JCB mit. Der Innenraum der Kabine biete ein neues Maß an Komfort und Bedienerfreundlichkeit. Sie weise eine zweigeteilte Farblinie auf. Die untere Hälfte der Kabine ist in einem dunklen Grau gehalten, die obere Hälfte in einem hellen Grau.



Verbesserte Teleskoplader

Auch die Teletruk-Teleskopstapler JCB (TLT) erhielten eine Überarbeitung, hauptsächlich durch einen 46 Kilowatt (62 PS) starken "JCB by Kohler-Motor" der Stufe V, einem neuen Design und einer Command-Plus-Kabine mit vollproportionaler elektrohydraulischer Einhebelsteuerung. All das sorge für mehr Sicherheit und mehr Produktivität. Zudem verfügten die Maschinen über mehr Hubkraft bei voller Reichweite, was die Leistung weiter steigere. Überarbeitet wurden die Modelle 30D, 30D HL, 30D 4x4, 35D und 35D 4x4. Die Nachfolgemodelle wurden entsprechend in 30-19D, 30-20D-HL, 30-23D4x4, 35-23D und 35-26D4x4 umbenannt.



Die "ROPS/FOPSCommand Plus"-Kabine der Update-Modelle verfüge zudem über 12 Prozent mehr Platz und biete mit dem neuesten JCB-Design der nächsten Generation eine komfortable Arbeitsumgebung.



Die Maschinen verfügen über einen Ein-Hebel-Joystick und luxuriöse Grammer-Sitze, die wahlweise mit Vinyl oder Stoff bezogen sind. Optional ist auch ein beheizter, luftgefederter Sitz erhältlich. Der Sitz verfügt über eine Funktion zur Gurtverriegelung bei Anwesenheit des Fahrers und eine neue Armauflage für mehr Komfort.



Die neuesten TLT-Teletruks ermöglichten auch eine Zusatzhydraulikleistung von 0 bis 72 Litern pro Minute in der Kabine zu regeln, damit der Fahrer den Bedarf der einzelnen Anbauwerkzeuge anpassen könne. Ein interner Druckentlastungsknopf für die Zusatzhydraulik erleichtere und beschleunige den Wechsel des Anbaugeräts, was die Produktivität steigere und die Sicherheit des Fahrers erhöhe, teilte JCB mit.



Optimierte Abgastechnik

Die JCB-Teleskoplader für die Bauwirtschaft sind für den europäischen Markt jetzt auch mit Stufe-V-Motoren erhältlich. Vom den Modellen 531-70 bis hin zum 540-200 können alle Maschinen mit dem JCB-448-DieselMAX-Motor mit einer maximalen Leistung von 81 Kilowatt (109 PS) ausgestattet werden. Die wichtigsten Merkmale der überarbeiteten Modelle sind Motoren der Stufe V ohne AGR-Anforderungen, eine automatische Motorabschaltung, die Kraftstoffverbrauch und Leerlaufzeiten reduziert, sowie vier Regenerationsarten zur Reduzierung von Ausfallzeiten.