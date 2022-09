Rocester/Großbritannien (ABZ). – Die B.N.G. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH (BNG) ist in diesem Jahr als Aussteller auf der NordBau in Neumünster vertreten und zeigt einen Auszug aus dem JCB-Maschinenportfolio.

Wenn's mal eng wird, fühlt sich der neue Kurzheckbagger des Typs 245XR von JCB mit reduziertem Heckschwenkradius erst richtig wohl. Der 24-Tonner überzeugt Herstellerangaben zufolge mit Vielseitigkeit und Flexibilität. Neben kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher Stabilität beweise die JCB-Maschine ein außergewöhnliches Maß an Fahrerkomfort, Produktivität, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit. Darüber hinaus vereint der 173 PS starke JCB-Motor der Euro-Stufe V Leistung und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen, versichert das Unternehmen. Hochwertige Hydraulikkomponenten garantieren einen reibungslosen und präzisen Betrieb. Über das JCB-Portfolio können Interessierte sich auf dem Freigelände am Stand N146 informieren. Foto: JCB

JCB bietet laut eigener Aussage maßgeschneiderte Maschinenlösungen für jeden Einsatz. Ein Auszug daraus wird auf dem Stand präsentiert: Neben den Highlights, wie dem drehbaren Teleskoplader 555-210R, dem wendigen und vielseitigen Mobilbagger Hydradig 110W und dem Raupenbagger 150X werden die Kompaktradlader-Modelle 403 bis 409, verschiedene Mini-, Midi- und Mobilbagger sowie Teleskoplader und passendes Zubehör zu sehen sein.

Eine perfekte Rundumsicht aus der Kabine steht für einen Baggerfahrer meist an erster Stelle. Gleichzeitig aber sollte auch eine nahezu perfekte Stabilität gewährleistet sein, die nicht zu Lasten der Wendigkeit und Mobilität gehen sollte. Auch im Sinne der Sicherheit wünschen sich Kunden eine ideale Servicezugänglichkeit vom Boden aus. Der JCB-Hydradig vereint diese Kriterien mit seinem einmaligen Konzept, verspricht der Hersteller. Sein Motor ist im Unterwagen verbaut. Das ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht auf das Arbeitsumfeld und alle Räder der Maschine – ohne Hilfsmittel wie Kamera oder Spiegel.

Geringer Wenderadius

Weitere Vorteile dieser Konstruktion sind JCB zufolge ein geringer Wenderadius von weniger als 4 m und ein reduzierter Hecküberstand von 120 mm. Diese Wendigkeit und Vielseitigkeit kommen besonders auf engem Raum und im urbanen Bereich zur Geltung. Der niedrige Schwerpunkt sowie der Radstand von 2,6 m bieten neben einer hervorragenden Standfestigkeit auch ein perfektes Fahrgefühl. Darüber hinaus können durch diese Bauweise sämtliche regelmäßige Wartungskontrollen von Füllständen, Filtern und der Batterie nicht nur bequem vom Boden sondern auch komplett von einer Maschinenseite aus durchgeführt werden.

Für Arbeiten in der Erdbau-, Abbruch- sowie Hoch- und Tiefbauindustrie bietet das JCB-Kettenbagger-Programm effiziente Ladezyklen, minimale Stillstandzeiten, robuste Lauf- und Fahrwerke sowie auf den Fahrer zugeschnittene Komfort-Kabinen und Steuerelemente teilt das Unternehmen mit.

Ergonomisches Design

Den 15-Tonnen-Kettenbagger des Typs 150X zeichnen ein ergonomisches Design, Materialien in automobiler Qualität und die exzellente technische Ausführung aus, die zusammen einen optimalen Bedienkomfort sicherstellen sollen. Die Kabinenisolation mit doppelten Viskosedämpfern reduziert in die Kabine getragene Vibrationen und Geräusche, sodass ein Innengeräuschpegel von nur 67 dB(A) erreicht wird. Die Anordnung der Bedienelemente wurde auf Basis des Fahrer-Feedbacks weltweit entwickelt und immer wieder getestet und begutachtet. Das Hydrauliksystem der X-Series sorgt für eine schnelle präzise Bedienung. Die Proportionalsteuerung ist auf die vom Bediener bevorzugte Geschwindigkeit und Feinfühligkeit bei der Kontrolle von Anbaugeräten einstellbar. Je nach Belieben kann der Bediener die serienmäßige Auto-Stopp-Funktion des Motors aktivieren und die automatische Leerlaufschaltung zeitlich selbst bestimmen, um zusätzliche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 5 % zu erreichen und Emissionen zu reduzieren, wenn die Maschine nicht im Einsatz ist.

Robuste Auslegerkonstruktion

Die drehbaren JCB-Teleskoplader vereinen in sich die Reichweite und Nenntragfähigkeit eines Krans, die Wendigkeit eines Teleskopladers und die Zugangsmöglichkeiten einer mobilen Arbeitsbühne. Der drehbare Teleskoplader 555-210R bietet eine maximale Tragfähigkeit von 5,5 t und eine maximale Arbeitshöhe von 20,5 m. Mit einer robusten, drehbaren Auslegerkonstruktion und einem bewährten Antriebsstrang setzt JCB eigenen Angaben zufolge auf Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit, Produktivität, Bedienfreundlichkeit und Sicherheit, um für Kunden maximale Einsatzzeiten und eine hohe Rentabilität der Maschinen zu gewährleisten. Für eine möglichst kurze Rüstzeit lassen sich die Ausleger für die Abstützung automatisch per Knopfdruck ausfahren, einfahren und ausrichten. Schnelle Arbeitsspiele bei Hubarbeiten und ein hoher Volumenstrom im Zusatzölkreis sorgen für eine effiziente Arbeit mit der Winde. Dank der Fernsteuerung kann der Bediener die Kabine verlassen und hat dennoch die volle Kontrolle über die Maschine.

Innerstädtische Bauprojekte, engste Baustellen oder anspruchsvolle Aufgaben im Straßenbau – der JCB-Hydradig besticht laut Hersteller durch Wendigkeit, Rundumsicht, Mobilität, Wartungsfreundlichkeit sowie Einsatzflexibilität. Foto: JCB

Der Motor liegt tief im Fahrwerk und ist für den Anwender gut zugänglich, wenn Wartungsarbeiten anfallen. Eine niedrige, aufgeräumte Auslegerkonstruktion bietet eine gute Rundumsicht, die sich durch ein umfangreiches Angebot an Arbeitsscheinwerfer- und Kamerapaketen – so zum Beispiel eine Kamera am Auslegerende für präzises Positionieren in der Höhe – noch ergänzen lässt.

Baggervarianten für alle Bereiche

JCB bietet einige Modelle an Kompaktbaggern von 0,8 bis 10 t an. Es gibt den passenden Micro-, Mini- oder Midibagger für alle Anwendungen, verspricht das Unternehmen. Die Modelle bieten laut JCB präzises Handling, einen unübertroffenen Wartungszugang und einen komfortablen Arbeitsplatz. Alles in einer kompakten Bauform, die sich einfach transportieren und selbst unter beengten Bedingungen einsetzen lässt. Die JCB-Kompaktbagger punkten durch ihre Kombination aus Leistung, Sicherheit, Komfort und Bedienfreundlichkeit. Alle Bedienelemente in der Kabine sind gut erreichbar und bieten jederzeit den vollen Überblick über den Betriebszustand der Maschine. Die aktuelle Generation von JCB biete zudem eine hochwertige Ausstattung, einmaligen Komfort sowie hohe Effizienz und Flexibilität bei niedrigen Betriebskosten.

Die Radlader und Teleskopradlader von JCB basieren auf der gleichen Maschinenphilosophie und ergänzen sich dadurch sehr gut: sie sind langlebig, wendig, hocheffizient und überzeugen durch niedrige Betriebskosten bei einer hohen Einsatzflexibilität, versichert der Hersteller. Unterschiedliche Anbaugeräte und verschiedene Fahrwerkoptionen bedeuten, dass mehr Aufgaben mit einer Maschine erledigt werden können. Darüber hinaus sind JCB Radlader mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie und mit einem hohen Anspruch an Arbeitssicherheit konstruiert.

Kundenanforderungen gerecht werden

Die Kraftpakete mit hohem Drehmoment, einem optimalen Leistungsgewicht, hohen Losbrechkräften und massiver Traktion bietet JCB in unterschiedlichen Ausführungen an, um jeglichen Kundenanforderungen gerecht zu werden – vom kompakten Radlader 403 mit rund 2,5 t Betriebsgewicht bis hin zum Radlader 457 mit einem Betriebsgewicht von etwas weniger als 20 t.

Zu finden ist der JCB-Händler BNG auf der NordBau auf dem Freigelände Nord am Stand N-146.