Lord Anthony Bamford mit dem Wasserstoff-Verbrennungsmotor von JCB. Foto: JCB

JCB ist nach eigenen Angaben der erste Baumaschinenhersteller, der einen voll funktionsfähigen, mit Wasserstoff betriebenen Verbrennungsmotor entwickelt hat. Ein Team von 150 Ingenieuren hat über drei Jahre lang an diesem spannenden, 100 Millionen Pfund Entwicklungsprojekt gearbeitet.

Nun bestätigt JCB, dass 11 Zulassungsbehörden in ganz Europa die Genehmigung für den Verkauf des JCB Wasserstoff-Verbrennungsmotors erteilt haben. Die Behörden anderer Länder werden voraussichtlich im Laufe des Jahres mit der Zertifizierung nachziehen.

Der JCB-Vorsitzende Anthony Bamford, der das Wasserstoffmotorprojekt des Unternehmens geleitet hat, erklärt: "Dies ist ein sehr bedeutender Moment für JCB. Dass wir das neue Jahr mit der Zertifizierung in so vielen europäischen Ländern beginnen, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft der Wasserstoffverbrennungstechnologie. JCB hat in den letzten Jahren bewiesen, dass dies eine echte Null-Emissions-Lösung für Bau- und Landmaschinen ist. Diese formelle Typgenehmigung ebnet den Weg für den Verkauf und den Einsatz von Wasserstoffmotoren in ganz Großbritannien und Europa. Ich hätte mir keinen besseren Start ins Jahr wünschen können. Vor allem freue ich mich für unser Team britischer Ingenieure, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dieses Stadium zu erreichen."

Die niederländische Fahrzeugbehörde RDW war die erste Zulassungsbehörde, die eine offizielle Zertifizierung ausstellte und damit die Genehmigung für den Verkauf des Motors in den Niederlanden erteilte. Andere Zulassungsstellen in ganz Europa sind dem Beispiel der RDW gefolgt und haben die erforderliche Zertifizierung erteilt, darunter Großbritannien, Nordirland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, Finnland, die Schweiz und Liechtenstein.

Die Zulassungsbehörden in anderen Ländern werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 mit der Zertifizierung folgen. JCB hat bereits mehr als 130 Testmotoren hergestellt, die in Baggerladern, Teleskopladern und Generatoren zum Einsatz kommen. Die praktische Erprobung dieser durch Wasserstoff angetriebenen JCB Maschinen auf den Baustellen der Kunden ist bereits weit fortgeschritten und macht gute Fortschritte.