Jens Ulrich ist neuer alleiniger Gesellschafter der Obermeyer-Gruppe. Der ehemalige geschäftsführende alleinige Gesellschafter, Maximilian Grauvogl übertrug seine Unternehmensanteile unlängst an seinen langjährigen Weggefährten. Eigenen Angaben zufolge war es Grauvogl wichtig, dass in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten die Zukunftsfähigkeit der Unternehmensgruppe unter neuer Führung gesichert werden muss, das Unternehmen dabei aber weiterhin in Privatbesitz bleibt. Ulrich war seit 2013 als Geschäftsführer der Obermeyer Holding GmbH tätig und verantwortete dort die strategische Ausrichtung und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe. Als Grauvogls Nachfolger übernimmt Ulrich ab sofort die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Grauvogl will Obermeyer jedoch laut eigener Aussage weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

