Hoofddorp/Niederlande (ABZ). – JLG kehrt in diesem Jahr mit einer Vielzahl neuer Maschinen und Innovationen nach München zurück, darunter Teleskopbühnen der neuen Generation und Low-Level-Access-Produkte.

JLG kehrt in diesem Jahr mit einer Vielzahl neuer Maschinen und Innovationen zurück auf die bauma, so der Hersteller. Foto: JLG

Ausstellungshighlight soll die Präsentation zweier neuer Elektromodelle werden: EC450AJ Compact, eine Elektro-Teleskoparbeitsbühne, die in Europa entwickelt wurde und im italienischen JLG-Werk hergestellt wird, sowie die größere Teleskopbühne EC660AJ.

"Mit diesen Modelle zeigen wir unsere Innovationsfähigkeit, um Marktveränderungen gerecht zu werden", sagt Rogerio Dos Santo, JLG VP EMEAI & Global Strategy and M&A. "Wir evaluieren kontinuierlich die Technologie-Wünsche unserer Kunden und entwickeln entsprechende Lösungen." Dies sind – passend zum Bauma-Thema "Klimaneutralität und alternative Antriebskonzepte" – primär neue emissionsfreie Produkte.

JLGs bauma-Auftritt mit starkem Europa-Fokus soll Interessenten zudem die Gelegenheit bieten, Maschinen der in Italien, Spanien und Großbritannien ansässigen Tochtergesellschaften zu sehen. Denn auch Hinowa, Ausa und Power Towers werden eine Reihe interessanter Produkte am JLG-Stand vorstellen. Power Towers zeigt beispielsweise den Power Tower Duo und den Nano30CS für beengte Platzverhältnisse. Hinowa ist mit vier Produkten vertreten (TC30, LL20.10 BI/Energy, TPX1800E und HS121203E), und Ausa stellt zwei Maschinen vor (D151AEG und T164E). Außerdem ist Ausa mit einem separaten Stand vertreten, um eigene Produkte zu präsentieren.

Ein weiteres großes Thema am JLG-Stand sind digitale Lösungen: Das Unternehmen führt die neueste Entwicklung von ClearSky Smart Fleet vor. Die ClearSky Smart Fleet-Plattform verwandelt die bisherige Einweg-Telematik in eine Zwei-Wege-Lösung, was die Kommunikation zwischen Maschine und Benutzer ermöglicht. "Diese robuste, zweckmäßige Lösung revolutioniert die Art und Weise, wie Kunden ihre Geräte verwalten, und wird sich weiter entwickeln, um einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagt James W. Hahessy, Product Manager – Connected Solutions, JLG EMEA.

"Wir freuen uns, dieses Jahr wieder auf der Bauma vertreten zu sein und die Besucher an unserem Stand begrüßen zu dürfen, um unsere neuesten Innovationen kennenzulernen", so Dos Santos abschließend. "Wir sind auch stolz darauf, die Bühne mit unseren Produkten von Hinowa, AUSA und Power Towers zu teilen und unsere gemeinsamen Fähigkeiten und komplementären Produktangebote zu präsentieren. Durch unsere enge Zusammenarbeit können wir unsere Kunden in Europa und weltweit noch besser bedienen."

Der JLG-Stand stellt aus am Stand FS.904/9.