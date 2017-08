24.08.2017 - 17:55 Johannes Daume

Johannes Daume startet am 1. September als Konstruktionsleiter bei Atlas Nordhessen mit Sitz in Borken. Der Diplom-Ingenieur und Master of Science hat an der Technische Hochschule Mittelhessen Maschinenbau studiert. Der gelernte Industriemechaniker verfügt zudem über sechs Jahre Berufserfahrung im Bereich Konstruktion sowie als Berechnungsingenieur. Mit Johannes Daume konnte...