Das Motorenangebot der nächsten Generation umfasst nach Angaben von JDPS die Motoren JD4, JD14 sowie den hier abgebildeten JD18. Abb.: JDPS

Besucher des Messestands von JDPS (Halle A4, Stand 325) erfahren mehr über die neuesten JDPS Produktinnovationen wie John Deere Motoren der nächsten Generation, die firmeneigene Strategie für alternative Kraftstoffe, Fortschritte beziehungsweise Verbesserungen bei elektrischen Antriebssträngen und Batterien sowie Connected Support – eine Fernüberwachungs- und Ferndiagnoselösung für OEM-Maschinen oder -Anlagen mit John Deere Antrieb.

An seinem Stand präsentiert JDPS den JD14 und den JD18 aus der "Next Generation"-Motorenreihe sowie das Kreisel Battery Pack 63 (KBP63) – eine modulare Batterielösung, die Kreisel Electrics patentierte Immersionskühlungstechnologie für herausragende Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit nutzt. Am Messestand werden außerdem andere John Deere Dauerleistungslösungen, elektrische und hybride Antriebsstrangkomponenten sowie die "Connected Support"-Technologie präsentiert.

Auf seinem Weg in eine Zukunft mit kohlenstoffarmen und nahezu kohlenstofffreien Antriebssystemen investiert JDPS eigenen Angaben zufolge beträchtliche Ressourcen in fortschrittliche Batterietechnologien für Off-Highway-Fahrzeuge. Deere & Company hat eine Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric Inc. erworben, ein in Österreich ansässiger Anbieter von Batterietechnologien, der neben besonders haltbaren Elektrobatteriemodulen und Battery Packs eine Ladeinfrastruktur-Plattform mit dem Namen CHIMERO entwickelt, teilt JDPS mit.

Durch entsprechende Investitionen in die Integration alternativer Kraftstofftechnologien engagiere sich JDPS für eine Bereitstellung nachhaltigerer Kraftstofflösungen ohne Einbußen hinsichtlich der Motorleistung. Das Unternehmen glaubt demzufolge, dass Biodiesel und erneuerbare Dieselkraftstoffe auch weiterhin einen Mehrwert für Endbenutzer von Off-Highway-Schwerlastmotoren bieten werden.

JDPS habe signifikante Fortschritte bei Motorkompatibilitätstests mit erneuerbaren Dieselkraftstoffen wie hydrierten Pflanzenölen (Hydrogenated Vegetable Oil, HVO) gemacht; hierbei handelt es sich um einen Biokraftstoff, der durch Hydrospaltung (Hydrocracking) oder Hydrierung (Hydrogenation) von pflanzlichen Ölen entsteht. Erneuerbarer Diesel stammt aus erneuerbaren Quellen und stelle einen nachhaltigen und kompatiblen Ersatz für Dieselkraftstoffe dar. Die Motoren der nächsten Generation, die laut Unternehmen für ein neues Maß an Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit für eine breite Palette von Schwerlastanwendungen ausgelegt sind, nutzen die besten Technologien von John Deere auf neue Art und Weise, um Markt- und Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Motorenangebot der nächsten Generation umfasst die Motoren JD4, JD14 und JD18. JDPS plant eigenen Angaben zufolge eine Erweiterung seines Telematik-Technologieangebots für OEM-Maschinen und -Anlagen mit John Deere Antrieb via Connected Support.

Connected Support trägt zu mehr Effizienz, Profitabilität und Produktivität im praktischen Einsatz bei, indem eine Kundenunterstützung über John Deere Fernüberwachungs- und Ferndiagnosedienste geboten wird. JDPS verfügt über ein robustes Vertriebspartner- und Händlernetz, das Erstausrüster auf der ganzen Welt bei der Integration von Motor- und Antriebsstrangleistung in diverse Off-Highway-Anwendungen unterstützt. Erst kürzlich hat JDPS seine Geschäftsbeziehung zu NPS Driven GmbH, einem langjährigen JDPS Vertriebspartner für Benelux, Frankreich und Island, ausgebaut. NPS Driven GmbH wird jetzt auch Deutschland bedienen und fortschrittliche und kundenspezifische JDPS Antriebslösungen für den deutschen Markt anbieten, erklärt das Unternehmen. Auf der bauma ist es in Halle A4 an Stand 325 zu finden.