Jonas Bergstrand wird zum 1. August 2023 neuer Head of Legal bei Volvo CE. Er übernimmt die Position von Nina Aresund, die Ende 2022 zum Executive Vice President berufen wurde. Zusätzlich wird er Teil des Executive Management Teams des Unternehmens. Bergstrand war vor seiner Anstellung bei Volvo CE als Executive Vice President sowie Head of Legal, M&A and Procurement beim Stahlhersteller SSAB tätig.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen

Unternehmens Presseverteiler Volvo CE bestellen