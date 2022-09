Züblin Timber als Tochterunternehmen der Ed. Züblin AG verantwortete die Statik, Konstruktion und Umsetzung des einzigartigen Holzbauwerks. Der Pavillon wurde vom für experimentelle Formgebung renommierten Architekturbüro MVRDV in Rotterdam entworfen. Das aufsehenerregende Bauwerk ist eine Neuinterpretation eines typischen Fuggerei-Wohnhauses mit Satteldach. Es besteht aus einem lang gestreckten Zeilenbau, der nach rund 10 m in eine 8,5 m lange, ansteigende Auskragung führt. Für die Außenhülle wurden im Züblin Timber-Werk in Aichach 36 bis zu 50 m² große und bis zu 6 t schwere Einzelbauteile aus LENO-Brettsperrholz gefertigt. Für die aufwendigen, mehrfach in sich gekrümmten Freiformflächen kamen ein 3D-CAD-Modell sowie ein modernes 7-Achs-CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum zum Einsatz.

"Eine der Herausforderungen des Projekts war der weit auskragende Teil, der mehr als drei Meter über dem Boden freischwebt. Aufgrund der abhebenden Zugkräfte musste er mit eigens dafür angefertigten 1,8 t schweren, verdeckt eingebauten Stahlteilen sowie mit 2700 Vollgewindeschrauben verankert werden", erklärt Rupert Beier, Projektleiter bei Züblin Timber. Darüber hinaus musste der Pavillon so konzipiert und gefertigt werden, dass eine Nutzung auch nach dem Jubiläum und an anderer Stelle möglich ist.

Die rund 130 m³ Brettsperrholz, die in dem Projekt verbaut wurden, stammen zum Großteil aus den nachhaltig beforsteten Fuggerschen Stiftungswäldern. Bezogen auf den jährlichen Zuwachs dieser 3200 ha großen Forstfläche, braucht diese Menge an Holz drei Tage, um nachzuwachsen und bindet rund 100 t CO2.