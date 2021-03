Dülmen (ABZ). – 75 Jahre nach der Gründung der Marke Pegaso in Spanien lebt ihr Vermächtnis aus Leidenschaft, Pioniergeist und Stärke in der DNA von Iveco weiter. Die spanische Marke Pegaso wurde 1947 von Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) gegründet und erhielt den Namen des geflügelten Pferdes aus der griechischen Mythologie, das Kraft und Leichtigkeit symbolisiert.



Die Produktionslinie dafür befand sich bis 1955 in der ehemaligen Hispano-Suiza-Fabrik in Barcelona, bevor sie in eine neue Fabrikhalle in Madrid umzog – wo bis heute Iveco-Lkw gebaut werden. Luca Sra, Chief Operating Officer der Iveco Truck Business Unit, sagt dazu: "Dieses Jahr markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Iveco. Das gibt uns die Gelegenheit, uns an das beeindruckende Vermächtnis an Innovationen, an bahnbrechende Leistungen und an den Pioniergeist der legendären Marke Pegaso zu erinnern und zu feiern. Ihr zukunftsweisender und visionärer Ansatz beim Fahrzeugdesign sowie ihre Leidenschaft für Spitzenleistungen leben in unseren Mitarbeitern und in den Iveco-Fahrzeugen weiter, die weltweit auf den Straßen unterwegs sind."



Die ersten beiden Lkw-Modelle, der Pegaso I und der Pegaso II, erbten die moderne flache Kabine des Hispano Suiza 66-D, sie wurde so populär, dass alle Cab-Over-Modelle viele Jahre lang als Lkw vom Typ Pegaso bezeichnet wurden. Von Anfang an zeichneten sich die Pegaso-Lastwagen durch ihre sehr gute Leistung und ihren geringen Kraftstoffverbrauch aus.



Der Pioniergeist von Pegaso zeigte sich bereits 1952 bei der Entwicklung und Produktion des ersten Prototyps eines Elektro-Lkw. Der Pegaso II ließ sich in nur fünf Stunden aufladen und hatte eine Reichweite von 75 Kilometern. Der Prospekt über den Prototyp könnte von heute sein. Darin sind die gute Beschleunigung, der geringe Energieverbrauch, der leise Betrieb und der entsprechende Steuervorteil beschrieben.



Obwohl er nie in Produktion ging, diente der Elektro-Prototyp Pegaso II als Grundlage für die Entwicklung von Oberleitungsbussen. Im Laufe seiner Geschichte hat sich das Werk kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute eines der modernsten Produktionswerke der Welt. Es war das erste Werk von CNH Industrial, das 2017 den Gold-Status im World-Class-Manufacturing(WCM)-Programm erlangte. 2008 erreichte das Werk mit der Produktion der millionsten Einheit einen weiteren Meilenstein.



Heute beherbergt es Produktionslinien und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf die schweren Nutzfahrzeuge von Iveco konzentriert.