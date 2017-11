Straubing (ABZ). – 1952 legte Firmengründer Erich Sennebogen sen. den Grundstein für sein Unternehmen und 65 Jahre später stehen die Zeichen immer noch auf Wachstum: 2017 erweiterte der Straubinger Maschinenbauer das Werk in Straubing-Hafen um 35 000 m² und stellte der Fachpresse sowie Kunden und Händlern zum 65-jährigen Firmenjubiläum zehn neue Produkte vor. Der Gründungsort im niederbayerischen Pilling liegt nicht weit von den modernen Produktionsstandorten in Straubing entfernt und auch bis Wackersdorf ist es ein überschaubarer Weg. Inzwischen engagieren sich 1400 Mitarbeiter weltweit für Sennebogen – an den drei Standorten in Bayern, einer Produktion in Ungarn und Niederlassungen in den USA sowie Singapur. Das dazugehörige Vertriebs- und Servicenetzwerk mit 150 Händlern weltweit vertreibt die grün lackierten Krane und Umschlagbagger. In den vergangenen Jahren seien Umsatz und Belegschaft dynamisch bis auf die heutige Größe gewachsen. Sennebogen möchte nach wie vor als Familienunternehmen wahrgenommen werden – mittlerweile in der 2. Generation geführt durch Erich und Walter Sennebogen.



Zu Veränderungen der vergangenen 65 Jahre gehört aus Sicht von Geschäftsführer Erich Sennebogen jun. nicht nur, dass Maschinen immer größer geworden sind und das Portfolio stetig gewachsen ist, sondern dass sich gleichzeitig die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben: "Unsere Märkte im Materialumschlag und Kranbereich haben sich gewandelt. Die Geschäftsfelder sind vielfältiger geworden und die Anforderungen unserer Kunden an Qualitätsprodukte steigen." Bei der Pressekonferenz anlässlich des Firmenjubiläums wies er darauf hin, dass in globalisierten Märkten heute Kunden in über 100 Ländern auf allen Kontinenten beliefert werden. Daher sei es unumgänglich, jedes Jahr ins Sortiment sowie in Standorte zu investieren, diese zu modernisieren und zu erweitern, um die Nase Wettbewerbern gegenüber möglichst vorn zu haben.



Die größte Baumaßnahme der vergangenen Jahre habe seit 2015 im Straubinger Werk 2 stattgefunden. Kaum zehn Jahre, nachdem das Werk 2008 im Industriegebiet Hafen in Betrieb gegangen war, hat das Unternehmen die Produktionsflächen umfangreich erweitern müssen. Auf insgesamt 35 000 m² seien in den vergangenen zwei Jahren Fertigungs- und Lagerflächen sowie eine Produktionshalle mit 6700 m² Fläche entstanden. Neu strukturiert worden sei auch der Maschinenversand – nebst Lagerflächen, die erweitert, und Versandabläufen, die optimiert worden sind. "Lkw fahren nun zur Verladung direkt unter dem eigens dafür entwickelten Sennebogen 5500 Portal-Raupenkran hindurch", skizzierte Erich Sennebogen. Dieser decke mit dem verfahrbaren Portal eine Lagerfläche von 10 000 m ab. Bauteile mit einer Länge bis zu 35 m bekämen in der neuen Großlackierkabine ihren Schutzlack, und mit großen Flächen für Finish und kundenspezifische Anpassungen wurde in den neuen Hallen Platz geschaffen, um für weiteres Wachstum – gerade im Bereich der Großmaschinen – gut aufgestellt zu sein. Mit viel Erfahrung werden bei Sennebogen heute Krane und Umschlagbagger bis 350 t Einsatzgewicht entwickelt, konstruiert und gefertigt. Seit jeher stehen kundenspezifische Speziallösungen genauso im Mittelpunkt wie individuell konfigurierbare Serienmaschinen. Zur Firmenphilosophie gehöre der Anspruch, Dauerhaftes zu schaffen, weiterzudenken und selbst schwierigen Herausforderungen mit Lösungen entgegenzutreten.