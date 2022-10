Auch zur Desinfektion kann die Becher-Schaumlanze DUO Advanced genutzt werden. Foto: Kärcher

Winnenden (ABZ). – Kärcher hat ein neues Zubehör für Hochdruckreiniger entwickelt, das die Handhabung vereinfachen und den Reinigungsprozess beschleunigen soll.

Mit der Becher-Schaumlanze DUO Advanced lässt sich nicht nur Schaum ausbringen, sondern auch ohne einen Sprühlanzenwechsel auf den Hochdruckstrahl umschalten. Das spart Zeit, etwa bei der Reinigung von Fahrzeugen oder der Desinfektion, zum Beispiel von Ställen.

Die Flasche der Becher-Schaumlanze DUO Advanced fasst 2 l. Dadurch können laut Kärcher selbst große Flächen am Stück eingeschäumt werden, ohne dass Reinigungsmittel nachgefüllt werden muss. Ihr griffiges und robustes Gehäuse aus vernickeltem Messing sorgt nach Angaben des Herstellers für eine hohe Stabilität und ist unempfindlich gegenüber stark sauren und alkalischen Reinigungsmitteln.

Am Kopf der Becher-Schaumlanze befindet sich ein Regler, der mit einem Knopfdruck den Kanal in der Becher-Schaumlanze steuert und damit den Wechsel zwischen Hochdruckstrahl und Schaum ermöglicht. Letzterer kann in drei Stufen dosiert werden. Zudem sorgt die Anpassung des Sprühwinkels für einen präzisen Schaumstrahl bei der Anwendung.

Das erlaubt selbst bei größeren Distanzen ein zielgerichtetes Arbeiten. Die Mischung aus Wasser, Reinigungsmittel und Luft lässt den Schaum aus Becher-Schaumlanzen laut Kärcher gut an Oberflächen haften. So kann er gut einwirken und ein effizientes Reinigungsergebnis erzielen.

Die Becher-Schaumlanze gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen, die sich hinsichtlich ihrer Fördermenge von Wasser und der Düsengröße unterscheiden. Während die Becher-Schaumlanzen DUO Advanced 1 und DUO Advanced 2 für Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion geeignet sind, findet die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 bei Maschinen mit Servo-Control Anwendung.

Dabei handelt es sich um Geräte, bei denen die Wassermengen- und Druckregulierung an der Handspritzpistole vorgenommen werden kann. Alle drei Modelle der Becher-Schaumlanze können wahlweise auch mit einer 1-Liter-Flasche genutzt werden.

Kärcher ist in Halle A1 an Stand A1.103 auf der bauma zu finden.