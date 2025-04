Der Kippauflieger K.SKS von Kässbohrer mit 3 Achsen steht laut Hersteller für Zuverlässigkeit und Robustheit unter den härtesten Last- und Straßenbedingungen dank seines hochfesten Fahrgestells und seiner oberen Struktur. Foto: Kässbohrer

Dort werden die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Schwertransport, bei Sondergütern, Maschinen sowie im Transport von Baustellenschüttgütern präsentiert..

Das Unternehmen wird ausgewählte Beispiele aus seiner robusten und langlebigen Low-Bed-Serie sowie aus seinen zuverlässigen und effizienten Kipper-Serien präsentieren.

Angetrieben vom Motto "Enginuity" will Kässbohrer im Schwertransport mit seinen robusten und langlebigen Tiefladerserien überzeugen und gehörte in den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren zu den Top-2-Wahlmöglichkeiten von Schwertransportexperten in Europa.

Die Kässbohrer-Tieflader werden ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen der Kunden in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Energietransport gerecht zu werden. Sie sind auf maximale Vielseitigkeit und Effizienz ausgelegt und verfügen über Modelle mit bis zu sechs Achsen, selbstlenkenden oder hydraulischen Achsen, starren oder ausziehbaren Fahrgestellen und Standard- oder Jumbo-Ladehöhen. Optionen wie Radmulde, Baggerarmmulde und hydraulische Schwanenhalsrampe sind ebenfalls erhältlich, um die vielfältigen Anforderungen Ihres Transportgeschäfts zu erfüllen.

Die bis ins Detail durchdachte Kässbohrer K.SLS Starrer Tieflader-Serie für den Transport von Arbeitsmaschinen soll neue Maßstäbe im Schwertransport setzen und durch robuste Leistung und betriebliche Flexibilität überzeugen. Mit einem beeindruckend niedrigen Eigengewicht ab 7500 kg minimiert die K.SLS-Serie die Betriebskosten bei gleichzeitig hoher Nutzlast-Effizienz.

Mit über 40 Rampentypen mit einer Kapazität von bis zu 40 t sind die starren K.SLS-Tieflader so konzipiert, dass sie die Be- und Entladevorgänge optimieren und genau den betrieblichen Anforderungen entsprechen. Die Serie wird durch fortschrittliche Sicherheitsmerkmale ergänzt, darunter bis zu 32 Zurrringe, jeder mit einer Kapazität von 6, 8 oder 10, 13,4 t, sowie Containerverriegelungen und EUMOS-zertifizierte Rungentaschen, die umfassende Ergebnisse für den sicheren und schnellen Transport schwerer Güter bieten.

Für spezialisierte Anwendungen bietet die K.SLS Jumbo-Version eine Plattformhöhe von nur 770 mm, das Ergebnis hoher Ingenieurskunst mit maßgeschneidertem Chassis und Achsen. Die Serie umfasst außerdem Optionen wie die hydraulische Schwanenhalsrampe, die große Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit für anspruchsvolle Transportanforderungen bietet.

Die von Experten entwickelte Kässbohrer K.SLA-Serie mit ausziehbaren Tiefladern bietet nach Herstellerangaben gute Leistung im Schwertransport und Flexibilität und Zuverlässigkeit im Betrieb.

Die K.SLA-Serie ist mit einem ausziehbaren Fahrgestell und einem 3-stufigen Seitenverlängerungssystem ausgestattet und eignet sich für eine Vielzahl von Frachtabmessungen und Ladeanforderungen. Die Serie wird mit mehr als 40 Rampenkonfigurationen weiter verbessert, um Lade- und Entladevorgänge weiter zu optimieren.

Integrierte Containerverriegelungen



Mit bis zu 32 Zurrringen und Tragfähigkeiten von 6, 8, 10 oder 13,4 t bietet die Serie Ladungssicherungsmöglichkeiten für schwere und übergroße Güter. Integrierte Containerverriegelungen und Rungentaschen erhöhen die Stabilität während des Transports und sorgen dafür, dass selbst die schwierigsten Ladungen sicher befestigt und zuverlässig transportiert werden.

Diese Merkmale in Verbindung mit dem ausziehbaren Fahrgestell und der robusten Konstruktion machen die K.SLA-Serie zur idealen Wahl für Betreiber, die zuverlässige und sichere Schwerlasttransporte durchführen wollen.

Die K.SLA Serie ist auch als Jumbo-Version mit einer Plattformhöhe von 770 mm erhältlich und nutzt spezielle Achs- und Fahrgestellkonstruktionen, um höhere Lasten ohne Sondergenehmigungen zu transportieren.

Die hydraulisch gelenkte Tieflader-Serie K.SLH von Kässbohrer wurde speziell für maximale Manövrierfähigkeit beim Transport von Schwer- und Ballastlasten entwickelt.

Mit einem Leergewicht ab 10 350 kg bietet die SLH Serie die Balance zwischen robuster Konstruktion und Nutzlastkapazität. Sie verfügt über eine technische Achslast von bis zu 12 t und eine technische Schwanenhalslast von bis zu 24 t. Ausgestattet mit einer ausgeklügelten Luftfederung sorgen diese Tieflader auch unter schwierigen Bedingungen für optimale Handhabung und Leistung.

Die SLH Serie verfügt über bis zu 40 Zurringe, 18 Rungenhalterungen, Containerverriegelungen und bis zu 4 x 2 vertikale Rungenhalterungsreihen, die optimale Ladungssicherheit und Sicherungsoptionen für Sondergüter gewährleisten.

Präzise entwickelt für maximale Manövrierfähigkeit bei schweren, ballastierten und übergroßen Lasten, mit geringem Eigengewicht und niedriger Plattformhöhe für maximale Kapazität sowie vielseitigsten Ladungssicherungsmöglichkeiten für die sichere und flexible Handhabung, ermöglicht die hydraulisch gelenkte Low-Bed Serie K.SLH von Kässbohrer volle Kontrolle beim Transport von schweren übergroßen Lasten, informiert das Unternehmen.

Übergroße Ladungen



Die Kässbohrer Schwerlast-Plattformen sind speziell für den Transport von langen, schweren und übergroßen Ladungen wie Betonblöcken, Brückenteilen und Stahlkonstruktionen entwickelt worden. Die durchdachte Konstruktion der bis zu 3500 oder 6900 mm ausziehbaren Plattform mit Verriegelungspositionen im Abstand von 50 cm gewährleistet eine sichere und präzise Handhabung der vielseitigsten langen und übergroßen Lasten. Diese Plattformen wurden mit dem Fokus auf maximale Leistung selbst unter den härtesten Bedingungen entwickelt und gewährleisten höchste Effizienz im Schwerlasttransport.

Erhältlich in 3- bis 4-Achs-Konfigurationen, bietet unsere Schwerlast-Plattform-Serie sowohl ausziehbare als auch feste Fahrgestell-Optionen, mit einer fünften Radhöhe von 900 bis 1250 mm, um einer Vielzahl von Transportanforderungen gerecht zu werden. Die Kässbohrer Schwerlast-Plattformen bieten ein Leergewicht ab 7100 kg, was eine maximale Nutzlast für schwerere Ladungen gewährleisten soll.

Zu den wichtigsten Optionen gehören die Anhebung der 1. Achse, selbstlenkende Achsen und hochbelastbare Zurrringe mit einer Tragfähigkeit von bis zu 13,4 t. Diese Plattformen verfügen außerdem über eine Voll- oder Teilmetallisierung, Radmulden, Containerverriegelungen, EUMOS-zertifizierte vertikale und horizontale Rungentaschen und einen Hartholzboden mit Omegaprofil, der eine außergewöhnliche Flexibilität für einen sicheren und zuverlässigen Transport bietet.



Der Kippauflieger K.SKS von Kässbohrer mit 3 Achsen steht für Zuverlässigkeit und Robustheit unter den härtesten Last- und Straßenbedingungen dank seines hochfesten Fahrgestells und seiner oberen Struktur.

Vollständig konform mit den Vorschriften aller europäischen Länder ist der K.SKS perfekt für den Baustellentransport wie Sandstein, Asphalt und Erdarbeiten entwickelt und konstruiert. Mit einem Leergewicht ab 5350 kg bietet der K.SKS B während des Transports betriebliche Effizienz. Das robuste Fahrgestell mit KTL-Beschichtung (Kathodische Tauchlackierung) bietet Haltbarkeit und Beständigkeit während der gesamten wirtschaftlichen Lebensdauer des Fahrzeugs. Mit einer Sattellastkapazität von 12.000 kg und einem einzigartigen Design der oberen Struktur bietet der K.SKS maximale Traktionsleistung auf der Straße und eine ideale Lastverteilung für Straßensicherheit.

Durch die neue U-Form des Bodens verhindert der K.SKS B Materialrückstände und sorgt für eine schnelle Entladung von Schüttgütern. Der 5-stufige Hydraulikzylinder mit einer Hubkapazität von 250 bar ermöglicht eine betriebswirtschaftlich effiziente Entladung.

Kompetenter After-Sales-Service



Entwickelt für die Kombination mit 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4 Lkw ist der K.SKS mit einem One-Touch-Bremssystem ausgestattet, das für stabile Entladevorgänge entwickelt wurde, sowie mit einem Kippwarnsystem, das die Fahrer auf geneigten Flächen warnt und für betriebliche Sicherheit sorgt. Die Tieflader und Kipper von Kässbohrer werden durch einen kompetenten After-Sales-Service unterstützt.

Mit dem After-Sales-Netzwerk von Kässbohrer stehen 565 kompetente Servicestellen in ganz Europa bereit, um alle Kässbohrer-Auflieger fachgerecht zu warten. Neben den Herstellerservices in Goch und Ulm in Deutschland und Blonie in Polen sind 352 davon ausgestattet, um im Falle von Unfällen alle Aufbauten vollständig zu reparieren. Kässbohrer kümmert sich auch mit einem effizienten Ersatzteilservice um seine Kunden und Auflieger.

Alle Originalkomponenten und Verbrauchsmaterialien, einschließlich Teile von Systempartnern und führenden Lieferanten, werden innerhalb von 24 Stunden aus den logistisch optimierten Lagern in Goch, Ulm, Lyon und Blonie versandt. Mit einer einzigen Telefonnummer in ganz Europa können Kässbohrer-Partner den Kässbohrer-Pannenservice erreichen, um den Fahrer zu unterstützen. Der Pannenservice von Kässbohrer ist in 12 Sprachen und in 41 Ländern verfügbar, um bestmöglichen Service zu bieten.