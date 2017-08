Über 150 Sattelauflieger an ICTS Gruppe geliefert

Achstetten (ABZ). – Bei seiner aktuellen Großbestellung hat sich die Firmengruppe ICTS erneut für Auflieger der Marke Kässbohrer entschieden. Mehr als 150 Sattelauflieger wurden von Kässbohrer bereits geliefert. In den kommenden Monaten sollen weitere 100 Fahrzeuge folgen. Ein Großteil der Fahrzeuge wurden von den Werken Goch und Ulm aus übergeben. Die letzte Lieferung fand vom Adapazari Werk/Türkei statt, mit Beteiligung von Johan De Coster, Vorsitzender der ICTS Gruppe und Jan Coene, Vorstandsvorsitzender der ICTS Gruppe. Während der Zeremonie hatten Coster und Coene die Chance, an einer Werkstour teilzunehmen und die neuesten Technologien und Produktionsprozesse von Kässbohrer zu besichtigen. Darüber hinaus besuchten sie die Kässbohrer Schweiß-Akademie, die Kataphorese-Anlage und das Prototyp Testzentrum mit fortgeschrittenen Prüfungsmöglichkeiten. Die ICTS Gruppe ist ein Vermietungs-, Instandhaltungs- und Dienstleistungskonzern. ICTS bietet Serviceleistungen in den Hauptverkehrsrouten Europas, vor allem in England, in den Niederlanden, Belgien, Polen und Russland. Der ICTS Fuhrpark besteht aus 1800 Fahrzeugen, davon nun mittlerweile über 250 Kässbohrer Auflieger. Die intermodalen Planenauflieger von Kässbohrer in der ICTS-Flotte sind für den kombinierten Verkehr vorgesehen. Sie eignen sich sowohl für den Huckepack als auch den Fährentransport mit verstärktem King-Pin-Bereich und einzigartigem Fahrwerksdesign, um den Herausforderungen komplexer intermodaler Be- und Entladevorgänge gerecht zu werden.