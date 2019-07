Berlin (ABZ). – Im Norden des Berliner Stadtteils Marzahn wurden im Auftrag der Berliner Wasserbetriebe Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei ersetzte die Frisch & Faust Tiefbau GmbH aus Berlin, im Hellersdorfer Weg und in der Wolfener Straße 42 schadhafte Einstiegschächte aus Beton durch Polymerbetonschächte. Zusätzlich zu den neuen Schächten musste in der Wolfener Straße auch der Kanal aus Stahlbetonrohren auf einer Länge von gut 1200 m mit GFK-Rohren DN 800 im Reliningverfahren ausgekleidet werden. Für die dichte Verbindung zwischen den neuen Schächten und den angrenzenden Abwasserleitungen kamen mit der Canada Titan XL 1295 (36 Stück) und der Canada Plus MSC 830 (100 Stück) Übergangskupplungen von der Mücher Dichtungen GmbH & Co. KG aus Frechen zum Einsatz. Angaben von Mücher zufolge konnten diese auf der Baustelle mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit und einer schnellen und flexiblen Handhabung überzeugen.

Die Sanierungsmaßnahme in Berlin-Marzahn wurde in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt im Hellersdorfer Weg sah den Ausstauch von zwölf Einsteigschächten aus Beton vor, die durch neue Polymerschächte DN 1000 ersetzt wurden. Für den Anschluss der vorhandenen Stahlbetonleitung an die neuen Schächte entschieden sich die Beteiligten für den Einsatz der Übergangskupplung Canada Titan XL 1295. Der Vorteil dieser Übergangkupplung liegt nach Angaben des Unternehmens in der besonders breiten Ausführung. Als Dichtungsmaterial kommen EPDM-Dichtprofile in der Breite 300 mm nach DIN EN 681-1 zum Einsatz. Mit dieser Breite bietet Mücher nach eigenen Angaben eine Ausführung, die deutlich über die vorgeschriebene Normbreite von mindestens 185 mm hinausgeht; "das trägt zu mehr Flexibilität auf der Baustelle und einem höheren Sicherheitsstandard im Ergebnis bei", erläutert der Hersteller. Darüber hinaus werde seit 2001 das TOX-Verfahren bei der Herstellung der Übergangskupplungen angewendet. Dabei werde die Verbindung der Spanneinheit mit dem Scherband durch einen Stauch-Pressvorgang ohne Beschädigung der Oberfläche erreicht. Durch den Verzicht auf das übliche Schweißen der Edelstahl-Verbindungen könne es nicht mehr zu interkristalliner Korrosion kommen. Das Edelstahlgefüge bleibe intakt.

In der angrenzenden Wolfener Straße wurden im zweiten Abschnitt 30 Betonschächte durch neue Polymerschächte DN 1000 ersetzt. Zusätzlich musste hier der rd. 1,2 km lange Abwasserkanal ebenfalls saniert werden. Hierfür wurden GFK-Kurzrohre DN 800 in die vorhandene Stahlbetonleitung eingezogen. Für die Verbindung der GFK-Rohre mit den neuen Polymerschächten fiel die Wahl auf die Übergangskupplung Canada Plus MSC 830.

"Bei allen Maßnahmen steht für uns zunächst die Sicherheit im Vordergrund, das heißt die Voraussetzung, dass die gelieferten Produkte der aktuellen Norm entsprechen. Im Fall der Mücher-Kupplungen ist dies die DIN EN 16397. Dass darüber hinaus Innovationen und Service bei Mücher großgeschrieben werden, hilft uns, unsere Sicherheitsstandards problemlos einzuhalten" erläutert Uwe Friemel, Bauleiter Bereich Planung und Bau-Netze bei den Berliner Wasserbetrieben, die Entscheidung für die Übergangskupplungen von Mücher.