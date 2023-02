Bilzen/Belgien (ABZ). – Der Hersteller für mobile Brech- und Siebanlagen Keestrack hat seine Teilnahme an der Conexpo bekannt gegeben. Auf der Bautechnologie-Messe in Las Vegas bietet das Unternehmen einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Der neu entwickelte Prallbrecher R5e mit Drop-off-Stromerzeuger und Stromversorgungsein- und -ausgang. Foto: Keestrack

Der laut Keestrack komplett neu entwickelte Prallbrecher R5e arbeitet beispielsweise vollständig netzbetrieben und verfügt über einen Anschluss, mit dem weitere Maschinen mit elektrischer Energie versorgt werden können. Eingesetzt wird der Prallbrecher vor allem in der Zuschlagstoffproduktion, im Recycling, in Steinbrüchen sowie im Bergbau. Er kann einfach an das Stromnetz angeschlossen oder, falls kein Anschluss zur Verfügung steht, über einen Stromerzeuger betrieben werden. Der R5e wiegt in Vollausstattung 55 t, ist äußerst mobil und kann selbst in der Konfiguration als geschlossener Kreislauf in einem Stück transportiert werden.

Die Produktionsleistung beträgt 400 t/h. Das Doppeldeck-Vorsieb (2200 x 1000 mm) sorgt für eine perfekte Siebung. Das Material kann über die seitlichen Förderer aufgehaldet oder über den Bypass geleitet werden. Der von einem 200-Kilowatt-Elektromotor angetriebene Rotor des Prallbrechers ist 1000 mm breit und hat einen Durchmesser von 1260 mm. Seine extrem große Massenträgheit sorgt für eine hohe Produktivität und Stabilität. Die Aufgabeöffnung misst 800 x 1050 mm (H x B). Das 4760 x 1500 mm große Doppeldeck-Präzisionssieb kann zu einem geschlossenen Kreislauf konfiguriert werden. Mittel- und Feinfraktion können optional aufgehaldet werden. Der schwenkbare Förderer für die Überkornfraktion kann – falls gewünscht – ganz einfach zum Abwurfförderer umkonfiguriert werden.



Der Kegelbrecher H4e mit Neun-Tonnen-Kegel und einem Dreifachdeck-Nachsieb. Das Gesamtgewicht beträgt laut Herstellerangaben 45 t. Foto: Keestrack

Der R5e ist laut Herstellerangaben mit einem 4,5 t wiegenden Drop-off-Stromerzeuger ausgestattet, der entweder auf dem Chassis der Maschine oder neben der Maschine platziert und mit einem Kabel angeschlossen werden kann. Der in einer weniger staubigen und von Vibrationen betroffenen Umgebung installierte Stromerzeuger dient als Ausweichoption, wenn kein Netzanschluss zur Verfügung steht. Im Netzbetrieb beträgt die Leistungsaufnahme des R5e durchschnittlich 173 kW, bei Versorgung über den Drop-off-Stromerzeuger werden etwa 40 l Dieselkraftstoff pro Stunde verbraucht. Ebenfalls mit einem E-Antrieb ausgestattet ist der Kegelbrecher H4e, mit dem sich auch härteste Gesteine, Erze, Schotter und Zuschlag-stoffe brechen lassen, wie der Hersteller verspricht. Der bewährte Kegel allein wiegt 9 t.

Der H4e wiegt in Vollausstattung mit dem 3600 x 1500 mm großen Dreifachdeck-Nachsieb 45 t. Wie alle Keestrack-Maschinen mit E-Antrieb verfügt auch der H4e nicht nur über einen Eingang für den Netzstrom, sondern auch über einen Ausgang, über den weitere Maschinen mit elektrischer Energie versorgt werden können. Für den dieselelektrischen Betrieb verfügt der H4e über einen integrierten Stromerzeuger mit Dieselmotor. Der Kegel des H4e eignet sich für Korngrößen bis 185 mm. Der Nullpunkt-Backenabstand beträgt je nach Konfiguration der Brecherkammer 6 bis 38 mm. Die von einem 251-Kilowatt-Elektromotor angetriebene Maschine zeichnet sich durch eine Produktionsleistung von bis zu 208 t/h aus. Im Netzbetrieb beträgt die Leistungsaufnahme des H4e durchschnittlich 130 kW, der integrierte Stromerzeuger verbraucht etwa 33 l Diesel pro Stunde.