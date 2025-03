Der P3 Zweiwellen-Zerkleinerer, der je nach Anwendung mit mehreren Wellen erhältlich ist. Foto: KeesTrack

Keestrack wird an Stand FN 1016/9 vertreten sein und auf der bauma nach eigenen Angaben zwei völlig neue Maschinen vorstellen..

Der R2, ein leistungsstarker und kompakter mobiler Prallbrecher auf Raupen, wurde entwickelt, um das Produktangebot der Keestrack Prallbrecher zu vervollständigen. Der R2 ist, nach Unternehensangaben, in Innenstädten, in denen hohe Flexibilität und Mobilität unerlässlich sind, einfach zu bedienen. In vielen europäischen Städten besteht ein Bedarf an rein elektrischen steckbaren Baumaschinen. Mit dem ZERO-drive, einer vollelektrischen Plug-in-Antriebsvariante, ohne Verbrennungsmotor an Bord, biete das Unternehmen eine ideale Lösung. Der neue Prallbrecher hat eine Kapazität von bis zu 150 t/h. Die Konstruktionsmerkmale des Brechers ähneln oft dem preisgekrönten größeren R3-Prallbrecher.

Der Trichter (3 m³) mit integriertem Vibrationsförderer (3300 x 810 mm) und Vorsieb (1250 x 810 mm) ist ebenfalls asymmetrisch aufgebaut, um das Material einfach in den Trichter (860 x 730 mm) zu führen, der mit einem austauschbaren Einlaufbalken ausgestattet ist. Der neu konstruierte Rotor mit einer Breite von 840 mm und einem Durchmesser von 920 mm ist aus Hardox-Stahl gefertigt. Der Rotor hat das gleiche Designkonzept wie die größeren R3, R5 und R6, um den Verschleiß zu minimieren. Die Rotordrehzahl kann durch einen hydrostatischen Antrieb eingestellt werden, um die gewünschte Korngröße fein abzustimmen, informiert der Hersteller. Die Prallschürzen können von oben gewartet werden, was die Wartung erleichtert.

Rückführband auch nach außen schwenkbar

Der R2-Prallbrecher, voll ausgestattet im geschlossenen Kreislauf mit einem 1200 x 3040 mm Eindeck-Nachsieb, Magnetabscheider und Wind Sichter, hat ein Gesamtgewicht von unter 27 t und eine Transportlänge von 13,05 m, was ihn zu einem sehr wendigen Prallbrecher macht. Das Rückführband des geschlossenen Kreislaufs kann auch nach außen schwenkbar werden, um als Haldenband für Überkorn eingesetzt zu werden. Wie bei allen Keestrack-Maschinen wurde der Wartungsaufwand konstruktionsbedingt reduziert, wobei Antriebs- und Rückführtrommeln verwendet werden, die auf Lebensdauer geschmiert sind, um nur eines der Beispiele zu nennen.

Die dieselhydraulische R2-Version wird vom neuen DEUTZ TCD 5.2 L4-Motor angetrieben, der sehr effizient, leistungsstark und sauber ist. Es gilt für alle EU-Stufe V und US-EPA-Tier 4 und kann mit ökologischem Biodiesel betrieben werden. Der R2 ist auch in der ZERO-Antriebsversion erhältlich, die vollelektrisch Plug-In ist und keinen Verbrennungsmotor hat. Keestrack wird nach eigenen Angaben auch die neue 3-Deck-Siebanlage mit hoher Kapazität vorstellen, um das Produktangebot für die Präzisionssiebung mit hoher Kapazität zu vervollständigen. Die C7 mit einer Kapazität von bis zu 600 t/h ist mit einem Dreideck-Siebkasten von 5450 x 1800 mm mit austauschbaren Belägen ausgestattet, die man schnell austauschen kann.

Die C7 wurde speziell Entwürfen für Präzisionssiebung mit hoher Kapazität für Sand und Aggregate. Die Laufstege auf jeder Seite des Siebkastens sollen einen perfekten Service- und Wartungszugang bieten. Der C7 hat keine Stützbeine, was zu schnellen Rüstzeiten führt.

Die C7 3-Deck-Siebanlage ist mit konventionellem Diesel-/Hydraulik-Antrieb erhältlich, aber die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Keestrack hat bereits angekündigt, ihn in naher Zukunft mit dem vollelektrischen Plug-in-Antrieb ZERO anbieten zu wollen. Auch die 2-Deck-Version soll bald auf den Markt kommen.

Keestrack hat vor Kurzem den ersten Raupen-Zerkleinerer, den P3, in sein Sortiment aufgenommen. Dieser kompakte Zweiwellen-Zerkleinerer ist mit zwei Hochleistungsachsen ausgestattet, die innerhalb einer Stunde leicht gewechselt werden können. In verschiedenen Setups kann der Zerkleinerer für verschiedene Anwendungen wie Bauschutt, mineralische Abfälle, Biomasse, Grünschnitt, Baumstämme und Wurzeln, Altholz, Industrie- und Haushaltsabfälle, Kunststoffe, Leichtmetallabfälle, Reifen usw. eingesetzt werden. Der 14,5 t Keestrack P3 Raupen-Mobil-Zerkleinerer verfügt über eine befahrbare Ladefläche zur Beschickung des Zerkleinerers. Der Zerkleinerer hat eine Einlauföffnung von 1589 x 1200 mm und einen Wellendurchmesser von 700 mm. Das Drehmoment von 90.000 Nm pro Welle sorgt für eine massive Leistung von 180.000 Nm. Die Wellendrehzahlen betragen 45 und 25 U/min, und die Drehzahl variiert je nach gewähltem Programm. Der Zerkleinerer verfügt über ein automatisches Auslösesystem durch Umkehr der Drehrichtung.

Verschiedene Optionen

Der P3 ist mit Optionen wie einem Magnetabscheider zur Abscheidung von Edelmetallen, einer Fernbedienung, einem Nachsieb, Arbeitsscheinwerfern und einer Kraftstoffpumpe erhältlich.

Wie erwartet bietet der P3 einen einfachen Zugang für Service, Wartung und Reparaturen. Der Motorraum ist mit dem neuen sehr effizienten, leistungsstarken und sauberen DEUTZ TCD 5.2 L4 sehr gut zugänglich. Es gilt EU-Stufe V und US-EPA-Tier 4 und de P3 kann mit ökologischem Biodiesel betrieben werden.

Der B5 von Keestrack ist in Versionen mit drei Antrieben erhältlich: konventionell dieselhydraulisch, Hybrid-Plug-in und vollelektrischer ZERO-Antrieb. Das Produkt ist laut Hersteller ein kompakter Hochleistungs-Backenbrecher, der für die Primärzerkleinerung in Steinbrüchen und im Bergbau eingesetzt wird.

Der Trichter (5 m³) mit hochbelastbaren, klappbaren Trichterwänden mit hydraulischem Verriegelungssystem lässt sich leicht mit Bagger und Radlader beladen. Der Vibrationsförderer (2300 x 1000 mm) passt das Aufgabematerial automatisch an den Brecher an, um eine optimale Tragfähigkeit des Backenbrechers (80 %) zu gewährleisten.

Das unabhängige 2-Deck-Vorsieb (2300 x 1000 mm) sorgt für eine hohe Brechleistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Verschleißes des Brechers.

Die vorgesiebten Fraktionen können durch den Brecher Bypass geleitet oder über das optionale Seitenband separat gelagert werden. Der Backenbrecher hat eine Aufgabeöffnung von 1110 x 750 mm und eine Aufgabegröße von bis zu 600 mm.

Für Hartgestein- oder Recyclinganwendungen



Der Hub der Schwenkbacke kann für Hartgestein- oder Recyclinganwendungen eingestellt werden. Um Verstopfungen zu beseitigen, wird die Kieferbewegung umgekehrt.

Die Einstellung der geschlossenen Seite (C.S.S.) reicht von 45 bis 180 mm, auch bei verschlissenen Backen. Die hydraulischen Spalteinstellungen können über ein Keilsystem geändert werden. Während des Betriebs ist die automatische Verschleißrückgewinnung alle 50 Arbeitsstunden aktiv, was eine gleichbleibende Qualität Ihres Endprodukts garantiert, heißt es seitens des Unternehmens. Die Verschleißwiederherstellung kann bei Bedarf auch manuell eingestellt werden.

Wartung und Reparaturen werden durch die Konstruktion der B5 durch zugängliche Laufwege sowie Türen und Paneele an allen Seiten der Maschine erleichtert. Außerdem sorgt der technische ausgereifte, hydraulische Schieberahmen für einen guten Servicezugang unter dem Aufgabetrichter und der Skalpier Einheit.

Der Backenbrecher verfügt über dreiteilige Backenplatten, die den Austausch erleichtern. Der Austausch der Backen ist aufgrund des leicht zugänglichen Verriegelungssystems der Backenplatte relativ einfach.

Der B5 ist wie viele andere Keestrack-Brecher mit einem Drop-off-Motor-/Aggregatfach ausgestattet. Der Motor kann neben der Maschine unter weniger staubigen und lebendigen Bedingungen installiert werden. Die Wartung ist viel einfacher, wenn das Fach auf Bodenhöhe aufgestellt wird.