Lenting (ABZ). – Auf der Bau in München präsentiert die Kessel AG ihre Produkte im neuen und einheitlichen schwarz-violetten Design. „Wir haben unseren Markenauftritt überarbeitet. Das bekannte Kessel-Violett wird zukünftig eine noch größere Rolle spielen“, sagt Reinhard Späth, Leiter Marketing bei der Kessel AG. „Auch unsere Webseite wird nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich überarbeitet. So können wir unseren Kunden alle wichtigen Informationen zukünftig noch übersichtlicher präsentieren. Die neue Webseite wird ab Mitte 2019 online sein.“ Ein Highlight auf der Bau 2019 ist der Ablauf mit der niedrigsten Bauhöhe am Markt: „Der Ultraflache 54“ ist Bestandteil des verbesserten Bodenablauf-Systems und besonders für barrierefreie Bäder geeignet. Eine weitere Neuheit sind die Pumpstationen Minilift S und Aqualift S Compact, die jetzt ein höheres Nutzvolumen haben und bei Bedarf auch mit stärkeren Pumpen ausgerüstet werden können. Darüber hinaus informiert der Lentinger Entwässerungsspezialist über das weitreichende Serviceangebot für Handwerker und Planer. Die Kessel AG stellt ihre Neuheiten an Stand 331 in Halle A2 vor.

Der Entwässerungsspezialist essel hat sein Bodenablauf-Sortiment für Duschen mit den neuen Modellen „Der Ultraflache 54“, der die niedrigste Bauhöhe am Markt besitzt, und „Der Ultraflache 79“ erweitert. Die Zahl im Namen steht für die Höhe des Ablaufkörpers ohne Aufsatzstück. Die neuen Bodenabläufe sind für den Einsatz in Neubauten und Sanierungsprojekten konzipiert. Dank der kompakten Bauweise eignen sie sich insbesondere für barrierefreie Bäder. Sie verfügen über einen seitlichen Auslauf, einen herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück sowie modellabhängig über eine beiliegende beziehungsweise bereits werkseitig angebrachte Dichtmanschette oder einen Klipsflansch mit integrierter Dichtmanschette.

Auf der Bau zeigt die Kessel AG erstmals die neuen Hebeanlagen zum Einbau in die Bodenplatte: Minilift S und Aqualift S Compact. Sie sind mit einem neuen Grundkörper ausgestattet, der ein höheres Nutzvolumen bietet. Um mehr Pumpleistung zu erzielen, kann bei Bedarf eine leistungsstärkere Pumpe nachgerüstet werden. Für Minilift S sind neben der 300-Watt Pumpe mit Schwimmersteuerung auch eine leistungsstarke Pumpe „GTF 500“ oder für aggressives Abwasser die „GTF 500 resistant“ erhältlich. Für die Hebeanlage Aqualift S Compact für fäkalienfreies Abwasser bietet Kessel zusätzlich noch die leistungsstarke Pumpe „GTF 1200“ zur Nachrüstung an. Aqualift S Compact ist als Mono- oder Duoanlage erhältlich. Auch eine nachträgliche Umrüstung der Monoanlage mit einer zweiten Pumpe zur Duoanlage ist möglich.



Immer weniger Zeit und immer mehr Aufträge – so geht es vielen Handwerksbetrieben. Auf der Bau stellt Kessel deshalb das umfassende Service- und Weiterbildungsangebot vor. Der Entwässerungsspezialist unterstützt Handwerker auch bei der Inbetriebnahme und Einweisung technisch anspruchsvoller Anlagen wie Fettabscheider und Pumpstationen. Der Verarbeiter kann dazu die zuständigen Servicetechniker beauftragen. „Direkter Ansprechpartner für den Betreiber und Auftraggeber bleibt der Handwerker. Unsere Servicetechniker werden von ihm beauftragt“, erläutert Tobias Meyer, Leiter Kundendienst bei Kessel. Unter www.kessel.de/service finden Verarbeiter alle Informationen und Ansprechpartner zum Serviceangebot.