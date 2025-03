München (ABZ). – Auf der BAU in München wurden unlängst die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs "Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft 2025" durch die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum ausgezeichnet.

In dem Wettbewerb werden seit dem Jahr 2002 jährlich digitale Lösungen von Bautalente prämiert. Auch in diesem Jahr zeigt die Vielfalt der Arbeiten, wie die Nachwuchstalente aus der Bauwirtschaft durch Anwendung digitaler Methoden und Künstlicher Intelligenz die Zukunft der Branche gestalten, so der Verein.

Nach einem Praxistalk mit der ehemaligen Gewinnerin Dilan Glanz, CEO der Surap GmbH, zeichneten Ullrike Blankenfeld vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Ingo Reifgerste, Vorstandsvorsitzender des RKW e. V. sowie geschäftsführender Gesellschafter der Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co. KG, vor rund 150 Zuschauern die diesjährigen Preisträger aus. Prämiert wurden nach eigenen Angaben die besten Arbeiten in den Bereichen Architektur, Baubetriebswirtschaft, Bauingenieurwesen sowie Handwerk und Technik. Darüber hinaus sei auch in diesem Jahr der "Sonderpreis Start-up" vergeben worden. Den Sonderpreis der Ed. Züblin AG übergab Torsten Henßler, Representative for BIM & Digitalisation des Bauunternehmens.

"Der motivierte Nachwuchs beeindruckt uns immer wieder mit kreativen Ansätzen in diesem anspruchsvollen Wettbewerb. Dabei reicht das Spektrum von der Digitalisierung einzelner Prozesse über den Einsatz von KI auf Baustellen bis hin zu innovativen Lösungen für eine nachhaltige Transformation der Branche", sagte Jens Nagel, Geschäftsführer des RKW Kompetenzzentrums.