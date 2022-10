Im Interview verrät Toni Kiesel, Geschäftsführender Gesellschafter der Kiesel GmbH, ABZ-Chefredakteur Kai-Werner Fajga, warum Themen wie Nachhaltigkeit und Zero Emission in dem Familienunternehmen schon lange verankert sind – und was es Neues zur Messe geben wird.

Toni Kiesel ist Geschäftsführender Gesellschafter der Kiesel GmbH. Foto: Kiesel

ABZ: Herr Kiesel, wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung im Mietgeschäft?

Kiesel: Wir können einen deutlichen Anstieg unserer Auslastung verzeichnen. Die Nachfrage an Mietgeräten inklusive Anbaugeräten ist auf einem sehr stabilen, hohen Niveau. Das hat aber aus meiner Sicht nur bedingt mit den aktuell begrenzten Lieferfähigkeiten und den daraus resultierenden längeren Lieferzeiten in unserer Branche zu tun. Was das Mietgeschäft und die damit verbundenen Kundenbedürfnisse betrifft, beobachte ich seit einiger Zeit eine Veränderung im Markt. Mit Blick in die Zukunft gehen wir in der Vermietung von Spezial- und Sondermaschinen von einem deutlichen Wachstum aus. Gleiches gilt auch für die Vermietung von Elektromaschinen und unserem KTEG PowerTree, der von uns gemeinsam mit Deutz entwickelt wurde.

ABZ: Wie hat sich das Mietgeschäft bei Kiesel seit der letzten bauma entwickelt?

Kiesel: Seit der letzten bauma 2019 haben wir in unsere Mietstandorte investiert und sind hier nun flächendeckend in Deutschland vertreten. Unseren Mietumsatz konnten wir seitdem um über 30 Prozent steigern. Große Nachfragen haben wir bei der Vermietung von Spezial- und Sondermaschinen. Wir haben im Mietpark ein Gerätekonzept entwickelt, bei dem all unsere Maschinen mit vollhydraulischen Schnellwechslern ausgestattet sind. Außerdem haben wir für jede Größe die passenden Anbaugeräte verfügbar.

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Kiesel: Vorneweg: wir freuen uns, dass die bauma wieder stattfindet. Das ist für mich die 17. bauma seit 1973 und ich habe noch keine einzige verpasst. Für uns steht seit mittlerweile fast 65 Jahren – 1958 haben meine Eltern unser Unternehmen gegründet –, der Kunde im Mittelpunkt. Wir sind der Systempartner für die Bau-, Umschlag- und Recyclingbranche, wenn es ums Baggern, Laden, Umschlagen und Heben geht. Unsere Erwartungen an die bauma sind klar: wir freuen uns darauf, unsere Kunden und Interessenten zu treffen. Wir präsentieren ihnen unsere Innovationen und möchten gemeinsam mit ihnen die Zukunft gestalten. Wir sind der Systempartner für unsere Kunden. Es freut mich sehr, dass wir bei Kiesel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mit Kompetenz und Leidenschaft, sich für die Belange unserer Kunden einsetzen.

ABZ: Wie wird sich Kiesel in diesem Jahr auf der bauma präsentieren?

Kiesel: Wir wollen unsere Kunden noch stärker in den Fokus nehmen. Wir denken immer in ganzheitlichen Lösungen. Performance, Produktivität und Prozessoptimierung. Davon haben unterm Strich alle mehr, das betrifft letztlich auch den Kundenprofit Unser Motto ist deshalb weiterhin "Kiesel – Mein Systempartner!"

ABZ: Die Themen Dekarbonisierung, Null Emissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks stehen im Mittelpunkt der diesjährigen bauma. Wie steht Ihr Unternehmen zu den Themen?

Kiesel: Auf der letzten bauma 2019 zeigten wir unsere Zero-Emission-Maschinen batterie-elektrisch angetrieben. Heute verfügen wir über ein Produktportfolio im Zero-Emission-Bereich, das einmalig ist. Das ist doch schon einmal ein ganz klares Signal! Als Familienunternehmen denken wir nicht in Quartalszahlen, sondern in Generationen. Nachhaltigkeit spielt für uns eine wichtige Rolle. Wichtige Themen sind für uns die Produktivitätssteigerung und Prozessoptimierung auf der Baustelle, das habe ich bereits erwähnt. Warum diese Themen so wichtig sind? Wenn Maschinen schneller und präziser arbeiten verringern sich die Kosten und Kraftstoff wird zudem auch eingespart.

Dass uns die Verringerung von Emissionen am Herzen liegt, sieht man an unseren Partnerschaften: Bei unserem Partner Makineo geht es zum Beispiel um intelligentere Maschinensteuerung. Mit EmiControls Europe und ihren Produkten können zum Beispiel Grob- und Feinstaub deutlich reduziert werden.

ABZ: Welche neuen Produkte oder Dienste wird Kiesel vorstellen?

Kiesel: Wir haben uns von einem Handelshaus zu einem Systempartner für Kunden entwickelt. Der Handel ist eines unserer Geschäftsfelder: hier arbeiten wir mit zahlreichen Partnern zusammen. Das zweite Geschäftsfeld betrifft die Herstellung und Entwicklung, also alles rund um die KTEG. Und unser drittes Geschäftsfeld ist das Coreum. Eine Plattform mit 50 Partnerunternehmen aus der Bau- und Umschlagmaschinenindustrie. Und falls ein ABZ-Leser das Coreum noch nicht kennen sollte – dann nutzen Sie die Gelegenheit nach der bauma vorbeizukommen und lassen Sie sich dort von unseren Innovationen begeistern. Ich sage nur 30 Prozent Prozessoptimierung und 50 Prozent Kosteneinsparungen. Damit sind wir auch bei unserer "P-Line by KTEG". Hiermit starten wir auf der bauma. Die "P-Line by KTEG" ist ein modulares, ganzheitliches System und damit können unsere Kunden eine Produktivitätssteigerung von über 30 Prozent erzielen. Dafür bieten wir den optimalen Geräteträger – ausgestattet mit unserem KTEG CoPilot und digitalen Assistenzsystemen, einen vollhydraulischen Rotationsschnellwechsler und die entsprechenden Anbaugeräte.

Außerdem freue ich mich sehr, dass wir auf der bauma zwei neue Partner von uns vorstellen können. Bei Makineo dreht sich alles um digitale Bauprozesse, digitale Assistenzsysteme und Maschinensteuerung. Und auf EmiControls Europe bin ich ja bereits schon eingegangen – Stichwort emissionsreduzierende Prozesse. Partnerschaften sind für mich sehr wichtig. Durch den Austausch mit Partnern und Kunden im Coreum sind schon sehr viele erfolgreiche Geschäftsmodelle entstanden. In Silos zu denken, ist für mich definitiv von gestern. In der Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen, können alle im Idealfall profitieren. Bestes Beispiel hierfür ist der MHL820 "Beyond Battery". Ein Produkt, das genau durch die Kooperation von mehreren Partnern entstanden ist. Eine Weltpremiere, die wir nun auf der bauma präsentieren.

Und egal, was wir auch tun – wir bieten unseren Kunden ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetzwerk sowie Mietstationen und natürlich auch die Möglichkeit, 365 Tage im Jahr Maschinen und neuste Technik im Coreum zu erleben und selbst zu testen.

ABZ: Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

Kiesel: Keine Frage, die aktuellen Branchenthemen wie Digitalisierung, Null Emission, Werkstoffe der Zukunft oder auch intelligente Assistenzsysteme sind wichtige Themen – auch in Zukunft. Doch viel entscheidender für mich ist, dass wir nicht in Insellösungen denken, sondern ganzheitlich. Dieser Ansatz fehlt mir jedoch in vielen Diskussionen innerhalb unserer Branche.

ABZ: Inwieweit ist Ihr Unternehmen von aktuellen Themen wie Lieferkettenproblemen oder dem Ukraine-Krieg betroffen?

Kiesel: Ich denke, es gibt bei uns in der Branche keinen Hersteller, Händler oder auch Dienstleister, der nicht von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs betroffen ist. Das sind heute ja nicht nur die Lieferkettenprobleme, sondern auch die aktuelle Situation rund um den Gas- und Strommarkt. Glücklicherweise haben wir ein gutes Fundament, das uns auch weiterhin die Möglichkeit bietet, gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und geeignete Lösungen zu finden. Deshalb schaue ich trotz der durchaus schwierigen politischen wie auch wirtschaftlichen Situation sehr positiv und zuversichtlich in die Zukunft.