Bonn/Cadolzburg (ABZ). – Das Universitätsklinikum Bonn erweitert seine bestehende Gebäudestruktur zur Ver-größerung der Kinderintensivkapazitäten. Bereits im März 2022 erhielt Cadolto den Auftrag, das Gebäude in Modulbauweise zu planenund zu realisieren.

So soll die Frauenklinik am Universitätsklinikum Bonn aussehen. Abb.: architecture2brain

Der Neubau wird als Erweiterung der Frauenklinik auf dem Venusberg-Campus 1 in Bonn errichtet. In dem zweigeschossigen Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von etwa 5000 m² sind folgende Funktionsbereiche untergebracht: im Erdgeschoss eine Ambulanz mit einem Sozial-Pädiatrischen Zentrum (SPZ), im ersten Obergeschoss eine Kinderintensivstation und Pflegestation mit einer Kapazität von 15 Betten.

Des Weiteren befindet sich im zweiten Obergeschoss eine Funktionsetage mit vier Operationssälen, deren Nutzung für die angebundene Frauenklinik angedacht ist.

"Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Schnelligkeit unserer Bauweise auch bei diesem Projekt am Universitätsklinikum Bonn punkten konnten. Während die 85 Module in unseren Hallen mit einem maximalen Vorfertigungsgrad ausgebaut werden, erfolgen vor Ort die Fundamentarbeiten", erläutert Karsten Kußmann, Geschäftsführer Cadolto Modulbau GmbH. "So kann im Bauprozess wertvolle Zeit gespart werden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten."

Die Besonderheit des Projekts ist, dass dieses zwischen dem Bestandsgebäude für Geburtshilfe und Frauenheilkunde errichtet wird.

Für die Herausforderungen, welche die Nähe der umliegenden Klinikbereiche und das beengte Baufeld mit sich bringen, bietet die Modulbauweise die passende Lösung.

Durch den hohen Vorfertigungsgrad kann der Baustellenverkehr sowie der Lärm um ein Vielfaches reduziert werden heißt es seitens der Verantwortlichen. Die schlüsselfertige Übergabe des Modulbaus an den Auftraggeber soll Ende dieses Jahres erfolgen.