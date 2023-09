Der K2300 erhielt eine starke Hubwinde und kann damit 4,5 t ohne Umlenkung heben, erklärt der Hersteller. Foto: Klaas Service- und Vertrieb

Mit dem K2300 entwickelte Klaas nach eigenen Angaben einen neuen, großen Autokran, der dank einer starken Hubwinde bis zu 4,5 t im Einstrangbetrieb heben kann. Ausgestattet mit nur einer Umlenkrolle kann das Kraftpaket 9 t abladen oder versetzen. Lasten von 3000 kg hebt der K2300 auf eine seitliche Reichweite von 19 m und ist damit laut Hersteller zurzeit der stärkste Aluminiumkran am Markt.



Mit seiner Hilfe können selbst große und schwere Fertighausteile oder Filigrandecken auf der Baustelle direkt an ihren Einsatzort gehoben werden. Die hohen Leistungswerte verdankt der K2300 einem stabilen Mastsystem sowie einer neu entwickelten H-Abstützung, bei der die waagerechten Stützbalken zweifach teleskopierbar sind. Die große Überlappung der Stützen sorgen für eine hohe Stabilität und Standsicherheit. Wie bei allen Klaas Kranen, bestehen auch beim K2300 alle Mastelemente zu 100 % aus hochfestem Aluminium.

Überarbeitet wurde die Klappspitze, die bei diesem Modell aus dem Grundelement und vier Auszügen besteht. Die ersten beiden davon sind hydraulisch teleskopierbar, was einen Aufbau bei geringem Platzangebot ermöglicht. Auszug drei und vier lassen sich manuell ausziehen und sorgen somit für die letzten Meter Reichweite auf der Baustelle. Insgesamt misst die Klappspitze eine Länge von 18,45 m, die Hakenhöhe des K2300 liegt bei 48 m. Ein verstärktes Klappspitzgelenk sorgt für mehr Reichweite in 900-Stellung. Eine Neuerung, die ins Auge fällt, ist der überarbeitete Oberwagen: Sein massives Kontergewicht aus Sichtbeton erhielt eine Vollverkleidung mit dynamischen Blinkern.

Dadurch passt sich der Oberwagen laut Hersteller optimal dem hochwertigen Design des gesamten Fahrzeugs an. Im Oberwagen befindet sich der Dieselmotor für den Kranbetrieb, dessen Leistung mit 32 kW gegenüber den etablierten großen Klaas Modellen nochmals erhöht wurde. Die Zündung wurde in die Vollverkleidung integriert, so dass sich der Motor von unten starten lässt. Aufgrund des Hybridantriebs kann der Kran alternativ emissions- und geräuscharm über einen 400-Volt-Elektromotor betrieben werden.

Das Unternehmen stellt aus auf der NordBau im Freigelände Nord, Stand N250.