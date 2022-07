Klaus Dittrich hat seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Messe München abgegeben und sich in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt 20 Jahre war Dittrich bei dem Veranstalter beschäftigt, davon zwölf als Vorsitzender. Unter der Ägide von Klaus Dittrich wurde das neue Messegelände in München-Riem mit der Fertigstellung der Hallen C5 und C6 sowie des Conference Center North im Jahr 2018 vollendet. Es verfügt seitdem über 18 Hallen mit 200.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 414.000 Quadrametern Freifläche. Damit stehen der bauma, der flächenmäßig größten Messe der Welt, insgesamt 614.000 Qaudratmeter zur Verfügung. Neben der bauma avancierten nicht nur weitere von Klaus Dittrich direkt verantwortete Messen wie ISPO Munich, INHORGENTA und EXPO REAL zu Leitmessen ihrer Branche. Auch das Messeportfolio wuchs stetig an. 2019 konnte die größte europäische Outdoor-Messe OutDoor von Friedrichshafen nach München geholt werden. Seine Nachfolge treten Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel als CEO-Doppelspitze an.

